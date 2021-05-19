На Кубани появился новый вид экотуризма - глэмпинг

Глэмпинг - это, по сути, возможность отдохнуть на природе в комфортных условиях. Именно наличие бытовых удобств - мягких кроватей, санузлов с душем - отличает его от кемпинга.

Как отмечают в Ростуризме, этот формат отдыха сегодня очень актуален в стране. Создание глэмпингов не связано с масштабными инвестициями и длительным строительством, что особенно привлекательно для малого бизнеса.

- Чтобы повысить туристическую привлекательность уникальных российских природных территорий, необходимо, чтобы там появлялись глэмпинги. Они дадут возможность показать эти территории максимальному количеству туристов, - отметил вице-президент Русского географического общества Петр Бакланов во время подписания соглашения с Ростуризмом о развитии данного направления в стране. - РГО видит в глэмпингах прекрасный формат для популяризации экологического, познавательного и образовательного туризма.

На Кубани глэмпы появились и на морском побережье, и в предгорьях. Такой объект уже второй год работает в окружении можжевелового леса у поселка Абрау-Дюрсо. Это несколько домиков из древесного материала.

- Они экологичные и интересные по дизайну, - рассказал корреспонденту "РГ" один из создателей этого глэмпинга Григорий Берлов. - Строили мы домики сами. Использовали материалы из березы, сосны, фанеру и утеплитель. Площадь помещения - 16 квадратных метров. Все сделано в стиле лофт. При декорировании использовали природные элементы. В домике могут разместиться от 1 до 3 человек. Аренда в сутки обойдется в 2 тысячи рублей. В комнатах установлены кондиционеры, двуспальные кровати и небольшие диванчики. Имеется рабочее место - стол и стул, рядом розетка. В распоряжении гостей всегда есть Wi-Fi.

"Строили домики сами, использовали материалы из березы, сосны, фанеру и утеплитель"

Но гордятся основатели тем, что обустроили на территории глэмпа звукозаписывающую студию. Они и сами увлекаются музыкой, и в гости к ним постоянно приезжают музыканты. А в нынешнем году помимо студии было решено открыть "уголок для рукоделия", где можно заниматься различными направлениями искусства, в том числе работать с деревом.

Кстати

Мода на глэмпинги пришла в Россию из Европы и Америки, где данный формат размещения гостей активно развивается в течение последних лет. Ведь многие туристы не решаются на посещение удаленных от цивилизации живописных локаций, если там невозможно разместиться на отдых с комфортом. Выглядеть глэмпинг может по-разному. Например, представлять собой треугольный а-фрейм домик, идеально вписывающийся в горную местность, комплекс экохижин, строений из морских контейнеров или тент-номеров.