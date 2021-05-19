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19.05.2021 16:45

Будет раков море

На Кубани создали крупнейшее в РФ предприятие по выращиванию раков
Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)
Российская газета - Неделя - Кубань-Кавказ № 108(8459)
Раки на Кубани - особенный, очень популярный, дешевый и наивкуснейший продукт. И очень популярный у туристов. А уже скоро в крае их значительно прибавится - в Темрюкском районе появится крупнейшее в России предприятие, где станут выращивать деликатесных членистоногих.
Фестиваль раков в этнографическом комплексе "Атамань" на берегу Азова собирает множество туристов. Фото: Владимир Аносов/РГ Фестиваль раков в этнографическом комплексе "Атамань" на берегу Азова собирает множество туристов. Фото: Владимир Аносов/РГ
Фестиваль раков в этнографическом комплексе "Атамань" на берегу Азова собирает множество туристов. Фото: Владимир Аносов/РГ

Собственно говоря, компания уже успешно развивается - в прошлом году Таманский биотехнологический центр вырастил свыше 9,7 тонны раков. А к 2022-му планируется выпускать уже 250 тонн продукции в год.

Фото: Владимир Аносов
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- Это очень перспективное направление. Производство раков может стать одним из брендов региона, - отметил вице-губернатор края Андрей Коробка после посещения этой фирмы.

Однако, чтобы получить максимальное удовольствие от этого деликатеса, важно знать, как его покупать и как варить, - считает известный на Кубани профессиональный раковар Михаил Таращук.

- Ни в коем случае не надо брать очень крупных раков - они, как правило, пустые (панцирь большой, а мяса внутри мало) и не такие вкусные, - рассказывает раковар. - Лучше всего - средний размер. А при приготовлении важно не нарушить соотношение воды и соли. Обязательно должна быть свежая зелень - укроп, пастернак, сельдерей. Вариться рак должен не менее трех минут в кипящей воде. Но держать их на огне 10-15 минут, как делают многие, не следует. Тогда мясо рака получится как вата и никакого удовольствия не доставит.

В регионах Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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