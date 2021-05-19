На Кубани создали крупнейшее в РФ предприятие по выращиванию раков

Раки на Кубани - особенный, очень популярный, дешевый и наивкуснейший продукт. И очень популярный у туристов. А уже скоро в крае их значительно прибавится - в Темрюкском районе появится крупнейшее в России предприятие, где станут выращивать деликатесных членистоногих.

Собственно говоря, компания уже успешно развивается - в прошлом году Таманский биотехнологический центр вырастил свыше 9,7 тонны раков. А к 2022-му планируется выпускать уже 250 тонн продукции в год.

- Это очень перспективное направление. Производство раков может стать одним из брендов региона, - отметил вице-губернатор края Андрей Коробка после посещения этой фирмы.

Однако, чтобы получить максимальное удовольствие от этого деликатеса, важно знать, как его покупать и как варить, - считает известный на Кубани профессиональный раковар Михаил Таращук.

- Ни в коем случае не надо брать очень крупных раков - они, как правило, пустые (панцирь большой, а мяса внутри мало) и не такие вкусные, - рассказывает раковар. - Лучше всего - средний размер. А при приготовлении важно не нарушить соотношение воды и соли. Обязательно должна быть свежая зелень - укроп, пастернак, сельдерей. Вариться рак должен не менее трех минут в кипящей воде. Но держать их на огне 10-15 минут, как делают многие, не следует. Тогда мясо рака получится как вата и никакого удовольствия не доставит.