"Зеленая роща"? А, это там, где "Дача Сталина", - отвечают местные на вопрос, как найти санаторий.

Генсек ЦК ВКП(б), у которого насчитывалось 20 загородных резиденций, дачу "Зеленая роща" любил более всего. Здесь бывали соратники главы СССР Молотов, Ворошилов, представители иностранных государств.

Бывшее имение Зензиновых в двадцатые годы прошлого столетия использовалось как спецдача не случайно. На заросшей лесом вершине горного хребта между Мацестинской долиной и Аргурским ущельем было абсолютно безопасно. Дача имела прекрасный обзор с высоты 90 метров над уровнем моря, но при этом являлась незаметной для посторонних глаз. Сегодня "Дача Сталина" в Сочи окружена территорией современного санатория "Зеленая роща". В место, где сейчас установлена восковая фигура "вождя всех народов", стремятся попасть множество зарубежных туристов. Находясь в здравнице, не упустите незабываемую возможность окунуться в эпоху СССР. Корпуса, раскинувшиеся прямо посреди Сочинского национального парка, реконструированы и приобрели необходимую функциональность и шик. Что понравится отдыхающему в "Зеленой роще" кроме погружения в историю? Туристы, побывавшие здесь, называют "Зеленую рощу" отличной альтернативой, например Турции. Почему? Назовем лишь несколько причин.

Зелень. Все 46 гектаров территории комплекса утопают в ней, и, когда на побережье жарко и шумно, здесь всегда царят спокойствие и прохлада.

Природные компоненты лечения: горный воздух Кавказского биосферного заповедника и лечебные источники. Пеших маршрутов вокруг не счесть, а в 5 минутах езды расположены знаменитые мацестинские воды, куда отдыхающих возят на комфортабельном автобусе. До центра Сочи - 15 километров, можно добраться на маршрутке, а до пляжа - на лифте! Да-да, на собственный пляж отдыхающие едут с комфортом ровно 42 секунды. Лифты останавливаются в тоннеле, пройдя по которому вы попадаете на ухоженную дорожку и пляж для посетителей санатория. Если не хочется к морю, вас выручат три бассейна.

Дальше: сервис. Несмотря на заслуженные 3 звезды, гости упорно ставят санаторию на туристических сайтах более высокие оценки - именно из-за умения персонала "Зеленой рощи" найти с отдыхающими общий язык и выполнить любые пожелания.

До центра Сочи - 15 километров, можно добраться на маршрутке, а до пляжа - на лифте!

Лечение. В "Зеленой роще" внимательно следят за всеми новинками реабилитационной медицины, здесь приобретены дорогостоящие аппараты для диагностики и лечения заболеваний различного профиля. Отдельное удовольствие - спа-центр, где можно подышать травяным паром в фитобочке, пройти омолаживающий массаж в спа-капсуле, подышать кислородом в спелеокамере.

В санатории могут единовременно находиться около 400 гостей. Сутолоки нет, всегда можно затеряться в аллеях парка или на берегу моря. Просторные номерапокоряют панорамным видом на горы и море. Один нюанс: продуктовых магазинов в ближайших окрестностях нет, но питание в санатории организовано по системе "шведский стол". При необходимости предлагаются диетические блюда, так что нужды в продуктовых запасах нет. Неудивительно, что часто гости приезжают сюда на отдых и лечение каждый год. Например, Елена Аллилуева рассказала, что она здесь уже пятый раз.

- На пляже есть все для комфортного отдыха. В соотношении цена - качество это, на мой взгляд, лучший вариант. В санаторий стабильно приезжают отдыхать большое количество руководителей. А это о многом говорит!