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19.05.2021 07:38
Рубрика: Общество

"Хмельной пароходишко с музыкой..."

Найденные под Геленджиком столетние винные бочки оказались связаны с жизнью писателя-классика
Текст: Анна Юркова (Краснодарский край)
Российская газета - Неделя № 108(8459)
На территории Дома-музея знаменитого русского писателя Владимира Короленко, расположенного на хуторе Джанхот, появился необычный экспонат - столетние винные бочки. Обнаружили их случайно: владелец участка на мысе Тонкий недавно производил снос ветхого здания и под фундаментом "открыл" ранее неизвестный погреб с каменными стенами.
Почерневшие от времени бочки стоят теперь под открытым небом во дворе усадьбы Короленко. Фото: Нил Ракша Почерневшие от времени бочки стоят теперь под открытым небом во дворе усадьбы Короленко. Фото: Нил Ракша
Почерневшие от времени бочки стоят теперь под открытым небом во дворе усадьбы Короленко. Фото: Нил Ракша

Сотрудники Геленджикского историко-краеведческого музея выяснили, что подвал длиной 49 метров принадлежал земскому деятелю Николаю Карышеву. Его имя и винодельня упоминались в известном в свое время путеводителе Григория Москвича 1914 года. Почерневшие от времени, с едва заметным рисунком виноградной лозы на досках, три рассохшиеся бочки стоят теперь под открытым небом. Пока они лишь дополняют архитектурный ансамбль, но совсем скоро послужат отправной точкой для новой экспозиции, посвященной истории виноделия.

Фото: Владимир Аносов
Кубанский парк "Краснодар" назван лучшим проектом последних лет

- На противоположном склоне ущелья находится еще одна уцелевшая усадьба, - рассказывает корреспонденту "РГ" заведующий Домом-музеем В.Г. Короленко Михаил Алексей. - Принадлежала она кубанскому историку, основоположнику бюджетной статистики в России Федору Щербине. А так как Федор Андреевич серьезно занимался виноделием, ему свозили ягоду со всех окрестностей, в том числе и с усадьбы Владимира Короленко. Щербина удостаивался медалей за белое вино "Сотерн" семнадцатилетней выдержки, рислинг, каберне и мускат-люнель. А организуемые им морские экскурсии с дегустацией стали успешным маркетинговым ходом.

"Каждое воскресенье приходит в нашу бухту катер, привозящий из Геленджика публику, отчасти уже пьяную, отчасти пьянеющую на берегу от Щербиновского вина, - с юмором пишет Короленко о первых экскурсиях в одном из писем в июле 1901 года. - Под деревьями ставят столы, самовары, играет плохая музыка. Потом - 3 свистка... И хмельной пароходишко с музыкой отчаливает... Щербина называет это "рекламой Джанхота". Благодаря "хмельным прогулкам" местность начала обустраиваться. Щербина проложил дорогу до Джанхота от Фальшивого Геленджика (Дивноморское) - к своей усадьбе, этой дорогой пользовались все обитатели и гости ущелья. Дорога сохранилась и носит имя Щербины.

Кстати

Самой старейшей бочке в мире 549 лет. Ее изготовили в 1472 году, и сейчас она находится во французском городе Страсбурге. В ней даже продолжало храниться вино. Как показал химический анализ, белое вино из бочки 1472 года пригодно для употребления! Правда, букет его давно "завял", а вкусовые качества очень низкие.

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