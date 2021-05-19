Летний курортный сезон в Краснодарском крае уже стартовал. В черноморских отелях с нетерпением ждали его открытия, подготовив для гостей немало новинок.

Отдых в "Жемчужине" - это возможность жить на первой береговой линии и купаться в бассейне с подогреваемой морской водой. Фото: Олег Сергеев

Приятным бонусом для путешественников стало продление федеральной программы "Туристический кешбэк", в которой принимает участие и сочинский гранд- отель "Жемчужина".

- За время самоизоляции очень соскучились по нашим гостям. Мы тщательно подготовились к курортному сезону 2021 года, полностью отремонтировали номера категории "стандарт", частично заменили мебель, ковролин, установили новые кондиционеры, - рассказывает генеральный директор гранд-отеля Светлана Ермилова. - Бронирование идет очень активно, ведь сейчас действует программа "Туристический кешбэк", стимулирующая внутренний турпоток. Те, кто выбирает наш отель и является держателем карты "Мир", могут получить возврат средств - от пяти до 20 тысяч рублей. Мы - участники всех трех этапов программы. "Туристический кешбэк" действует до 30 июня. На сегодняшний день сделано почти 4500 броней, это более 10 тысяч человек. У нас всегда активно бронируется проживание летом. Так что сезон обещает быть горячим. Отдых в "Жемчужине" - это возможность жить на первой береговой линии и купаться в открытом бассейне олимпийских размеров с подогреваемой морской водой, температуру которой поддерживают на отметке плюс 28 градусов. Сейчас он работает в штатном режиме.

И пока в Черное море устраивают заплывы закаленные смельчаки, остальные туристы с радостью проводят время здесь.

Кстати, бассейн могут посещать как гости отеля, так и горожане. Также туристам предлагают воспользоваться услугами красоты и здоровья: местным спа-салоном Thai Spa, салоном красоты Grand Salon, спортивным клубом "Сильные люди", медицинским центром. И хотя по-прежнему запрещена работа детских комнат, унывать ребятам, приехавшим со своими семьями, не придется - летом в отеле будет активно работать команда анимации на свежем воздухе.

Руководство комплекса также в этом году подало заявку на получение международной награды "Голубой флаг".

Гранд-отель полон гостей независимо от сезона: здесь проходят творческие фестивали, деловые форумы, международные конференции

Это международная награда, ежегодно вручаемая пляжам, морская вода в которых отвечает высоким стандартам качества и пригодна для безопасного купания.

Сейчас пляж "Жемчужины" приводят в соответствие со всеми требованиями международной награды, чтобы он получил высший знак качества.

- Для нас это очень важно, ведь "Голубой флаг" подтвердит, что мы стоим на правильном пути и действительно заботимся об экологии. В нашем комплексе давно ведется раздельный сбор мусора. В номерах используются энергосберегающие лампы, а ручки давно заменили на карандаши. В свое время провели энергоаудит предприятия. И сейчас мы не просто экономим энергоресурсы, но также сокращаем затраты на коммунальные услуги. Так что польза получается двойная - экологическая и экономическая, - продолжает Светлана Ермилова.

Немаловажно все это еще и потому, что гранд-отель полон гостей независимо от сезона. В течение года в "Жемчужине" проходят творческие фестивали, деловые форумы, международные конференции и другие мероприятия. В связи с пандемией часть из них в 2020-м отменили или перенесли. Сейчас проходят только деловые собрания с численностью участников до 100 человек, при этом соблюдаются все действующие ограничения. Однако в гранд-отеле всегда приветствуют разумные нововведения, а технические возможности конгресс-центркомплекса позволяют многие из них воплощать в жизнь. Так что часть запланированных мероприятий все же удалось сохранить, переведя их в новый формат. Например, общероссийский научно-практический семинар "Репродуктивный потенциал России: версии и контрверсии" частично прошел в "Жемчужине", а частично в онлайн. Участники общались дистанционно и выступали с докладами на специальных платформах.

В результате увеличилось не только количество спикеров, но и число онлайн-просмотров. Выступления прослушали более 50 тысяч раз. Этот медицинский форум стал самым масштабным в России, проведенным в условиях пандемии, а его организаторы решили продолжить успешную практику использования двух форматов. Фестиваль "Кинотавр" в прошлом году также видоизменился. Из-за ограничительных мер он превратится в деловой форум.

- Надеемся, в этом году кинофестиваль состоится, и мы снова увидим звезд российского кино в стенах нашего отеля. Приложим все усилия и будем подстраиваться под новые реалии и те требования, которые станут действовать на момент проведения "Кинотавра", - добавила Светлана Ермилова. - Также в рамках форума Союза журналистов одна из частей конкурса "ТЭФИ" пройдет в Зимнем театре. "Жемчужина" расположена так уникально, что находится близко ко всем знаковым объектам города. Все участники форума будут гостить у нас. Осенью хотим провести музыкальные мероприятия. Так что гости не только насладятся комфортным отдыхом, но и прикоснутся к прекрасному. Надеемся, что к этому моменту уже будут сняты все ограничения.

Но заботиться о здоровье наших гостей мы, конечно же, не перестанем. В отеле четко соблюдаются все требования и рекомендации Роспотребнадзора. Также рассчитываем, что по традиции на территории нашего бассейна будут проходить концерты звезд российской эстрады. "Жемчужина" всегда была центром притяжения талантливых артистов, начиная со дня открытия гостиничного комплекса, когда с концертом здесь выступил Иосиф Кобзон. С тех пор яркие шоу и аплодисменты стали неотъемлемой частью отеля.

Еще одна приятная новость для отдыхающих в Сочи - в этом году за счет средств курортного сбора планируют комплексно отремонтировать и обустроить парки и знаковые места города. В частности, отреставрировать парк имени Фрунзе, который находится рядом с "Жемчужиной".

Прямая речь

Фото: Олег Сергеев

Светлана Ермилова, генеральный директор гранд-отеля "Жемчужина":

- Будучи депутатом Городского собрания Сочи, председателем профильного комитета по вопросам санаторно-курортного комплекса и туризма, я поддерживаю идею взимания курортного сбора с целью благоустройства Сочи. Считаю, что это отличная возможность улучшить внешний облик города. Это нормальная практика за рубежом, когда гости приезжают и пользуются инфраструктурой курорта. Совместными усилиями мы сделаем олимпийскую столицу более привлекательной и комфортной.

Надеемся, что туристам также понравится отличный сервис и гостеприимство "Жемчужины" - отеля с богатой историей и культурой. В отличие от сетевых гостиниц у нас особая душевная атмосфера и индивидуальный подход к каждому гостю.