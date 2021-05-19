В Ростове директора компании осудили за хищение 430 млн у дольщиков

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону вынес приговор по уголовному делу в отношении двух местных жителей, подозреваемых в преступлении против дольщиков, сообщает прокуратура Ростовской области. Они признаны виновными по статьям УК РФ "Мошенничество" и "Пособничество в мошенничестве".

По данным следствия застройщик заключил договоры участия в долевом строительстве с более 300 гражданами. Однако новых квартир они так и не дождались. Более 430 миллионов рублей, собранные с дольщиков, руководитель компании похитил. Ему помогала бухгалтер компании.

Суд назначил директору наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, бухгалтеру - четыре года лишения свободы с испытательным сроком четыре года.

Как отметили в прокуратуре региона, приговор в законную силу не вступил.