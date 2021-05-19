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19.05.2021 12:30
Рубрика: Происшествия

В Севастополе пожилой мужчина с ножом напал на пожарную часть

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)

В Севастополе пожилой мужчина накинулся с ножом на сотрудника МЧС, который дежурил в пожарной части. Видеозапись нападения была опубликована в соцсетях.

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На ролике видно, что мужчина кричал, размахивал ножом и кидал шапку в сотрудника МЧС, а тот защищался стулом. Затем на месте ЧП появились полицейские, которые применили против нападавшего газовый баллончик и пытались выбить у него из рук нож при помощи резиновых дубинок, а также требовали положить нож на землю.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе ГУ МЧС России по Севастополю, инцидент произошел во вторник, 18 мая, на территории пожарно-спасательной части номер 3 на Северной стороне Севастополя.

- В результате происшествия никто не пострадал благодаря тому, что вовремя подоспел наряд полиции. Сотрудники пожарной части продолжили нести боевое дежурство, - отметили в пресс-службе.

В УМВД России по городу Севастополю сообщили, что мужчину отправили в психиатрическую больницу.

- Полицейским пришлось применить спецсредства, так как мужчина не реагировал на уговоры бросить нож на землю, - рассказала замначальника пресс-службы УМВД России Мария Нажа. - Нарушитель порядка был обезврежен и доставлен в Севастопольскую городскую психиатрическую больницу.

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