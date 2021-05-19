Как только вы въезжаете в Волгоградскую область, вам на телефон приходит сообщение со ссылкой на гида-помощника.

Как пояснили в региональном комитете по развитию туризма, по прямой ссылке перейти к путеводителю могут абоненты всех операторов. Трафик при переходе на сайт тарифицируется, как услуга в обычном пакете, никаких дополнительных затрат не требуется.

Итак, заходим на страницу и видим главные достопримечательности города-героя, "Гордость региона": Мамаев курган, крупнейшую в Европе Волжскую ГЭС и подземный скоростной трамвай. Есть описания и фотографии знаковых мест, традиционных блюд местной кухни и даже рекомендации жителей. Вот руины мельницы Гергардта, вот улица Мира, первая восстановленная в Сталинграде. Особенно красива она сейчас, в мае, когда цветет сирень. Теперь для прогулки не нужен экскурсовод. С помощью старожилов и краеведов в путеводителе создали интересный раздел "Городские легенды Волгограда".

Путеводитель укажет не только центральные объекты, но и более отдаленные: музей-заповедник "Старая Сарепта", самый высокий в стране памятник Ленину, соленое озеро Эльтон, Александровский грабен, пещеры у Серафимовича, озеро лотосов в Волго-Ахтубинской пойме и даже мортуарий в Волжском.

А желающим узнать город "на вкус" гид подскажет, какие блюда стоит попробовать в Волгограде. Например, котлету по-киевски. Она в начале века стала на Волге фастфудом, который продавали на каждом углу. Сейчас ее потеснили блины с разной начинкой. Гурманам советуют отведать вареных раков и продегустировать самое северное вино России. А еще, конечно, горчичное масло. Ведь горчица, которая стоит у вас в холодильнике, почти наверняка сделана в Волгограде.