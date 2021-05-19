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Выездная комиссия обследовала водные объекты ВолгоАхтубинской поймы. Это уникальная для степного Нижнего Поволжья лесная зона. Специалисты дирекции водохозяйственного строительства и природного парка, экологи оценили состояние озер и ериков после весеннего паводка. Ситуация отличается в разных местах. Но больше влаги ожидаемо получили те водоемы, где проводили расчистку русел и отремонтировали пропускные сооружения.

Максимальный сброс Волжской ГЭС составил 25 тысяч кубометров в секунду, в таком режиме она работала пять дней. Эксперты полагают, что поступившей в пойму воды достаточно для поддержания ее нормального экологического состояния.

Фото: Ростовский заповедник
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Главная задача - удержать воду с помощью регулирующих сооружений. Напомним, что недавно дала течь построенная за 160 миллионов рублей плотина на ерике Старый Каширин. Она не выдержала первого же разлива. А ведь это гидротехническое сооружение должно обеспечивать заполнение целой сети водоемов: ериков Осинки, Гнилого, Шумроватого, Песчаного, Шуляшка и озер Невидимка и Песчаного.

- Вплоть до 8 мая расход воды через плотину гидроэлектростанции ежедневно снижался на 2000 кубических метров в секунду. А до 25 мая он будет держаться на уровне 17 тысяч кубометров, необходимом для нереста рыбы. Такое решение принято с учетом обстановки в Волжско-Камском бассейне. Возможны изменения режима сбросов в зависимости от того, как будут складываться погодные условия, - пояснила специалист по связям с общественностью Волжской ГЭС Галина Шацкая.

За последние три года благодаря нацпроекту "Экология" построили новые водопропускные сооружения. Вода стала проходить гораздо дальше вглубь междуречья, в результате, например, в этом году стал выше уровень озера Клетского.

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