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Рубрика: Экономика

Абрамченко поручила главам регионов бороться с сельхозпалами

Текст: Алексей Дуэль

Лично проконтролировать борьбу с сельхозпалами поручила главам регионов вице-премьер Виктория Абрамченко, сообщили в аппарате зампреда правительства.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
Абрамченко попросила президента о дополнительном финансировании села

По данным Минприроды, за минувшие сутки ликвидировано 166 лесных пожаров на общей площади почти в 3 тыс. га, продолжаются работы по тушению еще 65 возгораний. Причина 70% из них - неосторожное обращение с огнем и несоблюдение правил пожарной безопасности на прилегающей к лесам территории. В десяти регионах огонь перекинулся на леса в результате выжигания сухой травы в полях, стерни и пожнивных остатков.

Ранее правительство приняло постановление, запрещающее предоставлять государственную поддержку хозяйствам, на территории которых в предыдущий год были зафиксированы палы. Контроль за этим ведется не только с земли - за обстановкой наблюдают представители МЧС, Минсельхоза и Росреестра, - но и из космоса. Пожары фиксируют по термоточкам на спутниковых снимках, определяют координаты "засветок", и по ним устанавливают на чьей территории было допущено нарушение.

Пожароопасный сезон открыт в 81 регионе России, режим ЧС введен на всей территории Тюменской области и в одном районе Омской области.

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