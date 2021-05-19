Челябинский арбитражный, а вслед за ним и 18-й апелляционный суд не признали одностороннего отказа челябинского минздрава от оплаты поставленных в больницы принтеров из-за их несоответствия условиям контракта. По результатам назначенной судом экспертизы оргтехника оказалась даже более высокого качества, чем планировалось приобрести в рамках госконтракта.

Как следует из материалов дела, в рамках регионального проекта минздрав еще в мае 2019 года провел конкурс на поставку в медучреждения 1480 принтеров на сумму свыше 15,7 миллиона рублей. Однако, когда победитель уведомил министерство о готовности к отгрузке товара, у чиновников возникли сомнения в целесообразности приобретения принтеров этой модели. Во-первых, судя по документам, они были разработаны и изготовлены крупным международным производителем, выпускающим оргтехнику под китайским брендом, а по российским законам предпочтение отдается исключительно отечественным предприятиям либо компаниям из стран Евразийского экономического союза. Во-вторых, у поставленных принтеров оказался слишком короткий USB-кабель - длиной полтора метра вместо предусмотренных характеристиками трех. А кроме того, экспертиза показала, что для больниц техника чересчур шумная: замеры при работе показали уровень 59,7 децибела вместо предусмотренной в контракте отметки в 51.

Посчитав условия контракта нарушенными, минздрав в одностороннем порядке отказался от оплаты и потребовал внести компанию в реестр недобросовестных поставщиков. И продолжал настаивать на этом даже после того, как поставщик представил все необходимые документы о производителе и за свой счет заменил шнуры.

Стоит отметить, что в УФАС, изучив обстоятельства дела, пришли к выводу: компания приложила все усилия, чтобы выполнить требования заказчика в срок, а потому отклонили требование о ее внесении в "черный список". К таким же выводам впоследствии пришли и суды. Кстати, помимо необходимой документации, чтобы окончательно развеять сомнения заказчика, поставщик даже провел техническую экспертизу оборудования, подтвердившую его соответствие заявленным характеристикам.

Назначенная позднее судом независимая экспертиза показала, что по абсолютному большинству показателей принтеры действительно соответствуют требованиям контракта, а по некоторым даже их превосходят. К примеру, скорость двусторонней печати у этой модели оказалась выше (16,3 страницы в минуту вместо предусмотренных в техническом задании 15 страниц. - Прим. ред.). А выявленное превышение по шуму, по мнению экспертов, неразличимо для слухового восприятия и может быть зафиксировано только специальной аппаратурой. Кроме того, эксперты отметили, что требование к уровню шума очевидно является завышенным и практически невыполнимым по отношению к принтерам этой ценовой категории.

В итоге суды встали на сторону поставщика. А министерство должно исполнить обязательства и компенсировать все судебные издержки и расходы на проведение технической экспертизы товара.