В сложный год начала пандемии новости из Свердловского онкодиспансера внушали оптимизм и уверенность, что любая болезнь, даже такая коварная, как рак, победима: в медучреждении внедряют передовые технологии, устанавливают новое оборудование, специалисты проводят уникальные операции. В феврале онкоцентр признали лучшей в стране клиникой в борьбе со злокачественными новообразованиями. Голосование проходило среди пациентов, а награду лично вручил министр здравоохранения Михаил Мурашко. О причинах успеха, а также о перспективах онкодиспансера на деловом завтраке в "РГ" рассказал главный врач Владимир Елишев.

За два года в онкодиспансере установили более 300 единиц новой техники. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Владимир Геннадьевич, как удалось добиться снижения смертности пациентов с онкозаболеваниями?

Владимир Елишев: Начало пандемии, конечно, внесло некую неопределенность в алгоритм действий, но вскоре все быстро встало на свои места. На федеральном уровне приняли ключевое решение: онкодиспансеры освобождены от перепрофилирования для лечения больных коронавирусом, сохранив специализацию, и в итоге система оказания онкологической помощи продолжала эффективно работать. Мы как были, так и остались, выражаясь по-военному, на передовой. В итоге в 2020-м от онкологии умерло на 150 человек меньше, чем годом ранее.

Рак - опасная болезнь. На первых стадиях ее сложно заметить и поставить точный диагноз, при том что риск заболеть есть у каждого. Поэтому так важна онконастороженность, регулярные осмотры у специалистов. Хотелось бы призвать всех не бояться визита к врачу. Пора вакцинироваться, проходить диспансеризацию, профилактические осмотры.

В регионе на диспансерном учете стоит почти 120 тысяч пациентов. Они нуждаются в постоянном наблюдении, лечении и диагностике. Коварство онкологии в том, что, даже если человек вылечился, есть риск рецидива - на второй, третий год. Поэтому так важно своевременное диспансерное наблюдение. Сейчас мы работаем с медучреждениями, добиваемся, чтобы они сами активно приглашали пациентов на осмотры. Необходимо увидеть рецидив не в терминальной стадии, а на ранних этапах, когда есть эффективные методы лечения.

Пациенты выражали признательность, что, несмотря на пандемию, вы не прекращали заботиться о них?

Владимир Елишев: Именно благодаря народному голосованию в конце прошлого года Свердловский онкодиспансер стал лучшим учреждением своего профиля в стране. Фактически это признание заслуг и оценка труда, которые дорогого стоят.

Наш регион одним из первых приступил к созданию сети центров амбулаторной онкологической помощи, базирующихся в городах и районах. Начали в 2019 году, а сейчас таких центров уже пять. Это повысило доступность медицинских услуг?

Владимир Елишев: Конечно. Проект стартовал в рамках федеральной программы борьбы с онкологическими заболеваниями. Задача - улучшить качество первичной диагностики и диспансерного наблюдения за пациентами со злокачественными опухолями по месту жительства. Там же проводится и специализированное лечение.

В Свердловской области 69 онкологических кабинетов в районных больницах, 44 организации, занимающиеся проведением противоопухолевой лекарственной терапии, 11 медучреждений оказывают хирургическую помощь онкобольным. Во главе этой структуры - наш онкодиспансер как образовательный и методологический центр, где работают лучшие специалисты. Связь между звеньями цепочки необходима, поскольку пациента после выписки из онкодиспансера наблюдает районный онколог. И мы должны работать как одна команда, мы действуем ради одной цели.

На слаженность работы влияет цифровой формат? Ведь на Урале первыми разработали и внедрили информационную систему ОНКОР, которая объединяет данные всех онкопациентов.

Владимир Елишев: Да, эта система запущена в далеком 1995 году. Тогда всю информацию заносили вручную, из медицинских карточек. Сейчас банк данных постоянно пополняется. А мы стараемся за каждой цифрой видеть конкретного больного, оценить качество его лечения, своевременность обследования даже в онлайн-режиме. К тому же сегодня выстраивается цифровая вертикаль, и к сведениям о нашем, уральском, пациенте получат доступ специалисты Москвы, Санкт-Петербурга.

А сам пациент? На портале госуслуг в личном кабинете предлагают создать "медицинский уголок", куда будет стекаться информация о здоровье человека...

Владимир Елишев: Думаю, когда у каждого жителя страны сформируется полноценный личный кабинет, медицинские данные станут доступны. С одной стороны, это архив: история болезней и обращений к врачам, результаты обследований. С другой - напоминание, что за здоровьем нужно следить и ответственно к нему относиться.

Пациенты - люди любознательные, быстро узнают о внедрении новых технологий или проведении уникальных операций. Они могут рассчитывать, что новинки будут задействованы в их лечении?

Владимир Елишев: Когда больной приходит к нам с подтвержденным онкологическим диагнозом, он вправе спросить, какая предстоит терапия и каковы дальнейшие перспективы. Мы не скрываем информацию о работе диспансера. Обо всех новшествах рассказано у нас на сайте. Пациенты и их родственники могут в режиме онлайн задавать вопросы или отправлять отклики, в том числе негативные. Только просьба: указывайте свои контакты, чтобы мы могли оперативно ответить. Такой открытый формат, безусловно, полезен.

Знаю, что разработан и уже получил поддержку областных властей проект дальнейшего преобразования диспансера в медицинский центр высоких технологий. Что запланировано?

Владимир Елишев: Весь проект направлен на консолидацию специализированной помощи на базе онкодиспансера, чтобы технологические и кадровые мощности позволяли активно продвигать все направления. Ведь борьба с онкологией не замыкается на лечении, она включает профилактику, диагностику, реабилитацию. Параллельно на площадке будет развиваться центр ядерных технологий. К третьему кварталу 2023 года планируется построить и открыть новое отделение для проведения радионуклидной терапии.

Ключевой вопрос

Медицинские технологии развиваются быстро, и в Свердловском онкодиспансере за два последних года произошла настоящая техническая революция. Это сказалось на качестве диагностики и лечения?

Владимир Елишев: Мы стараемся за каждой цифрой видеть конкретного больного, оценить качество его лечения, своевременность обследования даже в онлайн-режиме. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Владимир Елишев: Не революция, а новый этап в развитии. С 2018 года государственные вложения в онкологию выросли кратно. Почти в пять раз увеличилось финансирование лекарственной противоопухолевой терапии, значительные средства выделены регионам на приобретение оборудования: за два года мы установили более 300 единиц новой техники, и она полностью доступна пациентам. Практически полностью переоснастили операционный блок, отделения реанимации и лучевой терапии, эндоскопическое направление, морфологическую службу. Все это сопровождалось изменениями в организации онкологической помощи, чтобы новые технологии работали наиболее эффективно, увеличивалось количество обследуемых и пролеченных пациентов. Преобразований действительно много. К примеру, новые аппараты лучевой терапии работают в две смены по 12 часов в сутки. Каждый ежедневно лечит 90 пациентов. И даже по предварительным результатам понятно: эффективность этого оборудования гораздо выше, чем аппаратов прошлых поколений. А значит, можно ожидать дальнейшего снижения смертности.

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Телефоны:

• кол-центр (343) 356-17-31;

• служба сопровождения маломобильных пациентов (343) 356-15-16;

• психологическая помощь (343) 356-16-69;

• выездная паллиативная служба (922) 13-97-319.