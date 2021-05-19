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В Зауралье впервые выделят гранты на создание сельхозкооперативов
Текст: Валентина Пичурина (Курганская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 109(8460)
В Курганской области разработали новые меры господдержки сельскохозяйственных потребительских кооперативов. И, хотя они начнут действовать только с июня, специалисты уже оценили их как реальный эффективный стимул для развития кооперативного движения в регионе.
Объединившись в кооператив, мелким сельхозпроизводителям проще решить вопросы покупки дорогостоящей техники, элитных семян. Фото: Татьяна Андреева/РГ Объединившись в кооператив, мелким сельхозпроизводителям проще решить вопросы покупки дорогостоящей техники, элитных семян. Фото: Татьяна Андреева/РГ
Объединившись в кооператив, мелким сельхозпроизводителям проще решить вопросы покупки дорогостоящей техники, элитных семян. Фото: Татьяна Андреева/РГ

В Зауралье сельхозкооперацией занимаются уже 14 лет. На начало 2021-го в регионе действовало 14 сельхозкооперативов: один кредитный, девять перерабатывающих, четыре снабженческо-сбытовых. Региональный бюджет оказывает им помощь в виде субсидий в рамках областной программы развития агропромышленного комплекса (средства предусмотрены в основном на обновление материально-технической базы). Так, по информации департамента АПК, в прошлом году субсидии в сумме 59 миллионов рублей получили три организации. Деньги ушли на строительство и модернизацию производственных объектов, приобретение оборудования и техники для транспортировки продукции. В итоге создано 20 новых рабочих мест, выручка составила 184,1 миллиона рублей - почти на 67 процентов больше, чем годом ранее. Правда, львиная доля в этих цифрах - вклад одного кооператива, который занимается переработкой масличных культур в Куртамышском районе. В этом году на поддержку кооперативов в бюджете Курганской области заложено 21,9 миллиона рублей. Ожидается, что появится 12 новых рабочих мест.

Фото: РИА Новости
Как и на что фермеры могут получить господдержку

Результаты вроде есть, но, как отметили на заседании бюджетного комитета облдумы, кооперативное движение пока не стало массовым. Не сработала и идея создать что-то вроде тандема с потребительской кооперацией.

- К потребкооперации предъявляются очень серьезные требования, - пояснила председатель совета облпотребсоюза Галина Мальцева. - Мы поставлены в те же рамки, что и крупные перерабатывающие предприятия - не можем взять у людей ни килограмма лишнего. Обязательно должны быть декларация, штрих-коды, к тому же электронный документооборот. Все сложно.

Между тем в Зауралье огромный потенциал для развития сельхозкооперации. Одних только личных подсобных хозяйств - более 100 тысяч, но их владельцев среди членов кооперативов практически не видно.

- У жителей есть определенное недоверие, - признает директор департамента АПК Рустам Камалетдинов, - во-первых, по отношению друг к другу, во-вторых, к той системе, которая существовала раньше. В отличие от Европы, где классическая потребкооперация существует сотни лет и давно себя зарекомендовала, нам пришлось сделать скачок, чтобы перейти из советской кооперации в нынешнюю, рыночную. Старые подходы уже не работают.

Если по федеральным условиям грант может получить кооператив, в котором не менее десяти пайщиков, то в области эту планку снизили до пяти

По мнению главы ведомства, современный кооператив - это группа людей, которая, объединив усилия, технику, земельные угодья и другие ресурсы, способна создать конкурентоспособное предприятие, работающее наряду с более крупными. Чтобы таких объединений в регионе стало больше, для них разработали новые стимулы. Так, с 2021 года из областного бюджета будут впервые предоставлены гранты конкретно на создание сельскохозяйственных потребительских кооперативов. Начинающие кооператоры смогут получить до трех миллионов рублей, но не более 90 процентов стоимости проекта. Важно следующее: если по федеральным условиям грант может получить кооператив, в котором не менее десяти пайщиков, то в области эту планку снизили до пяти. Еще один существенный плюс в областной программе: на грант может подать заявку инициативная группа. После того как она защитит свой бизнес-план и выиграет конкурс, в течение 30 дней необходимо зарегистрировать кооператив - на его счет и поступят средства. По словам инициаторов программы, это сделано для того, чтобы сформировать первое звено, которое позволит в дальнейшем создавать кооперативы более высокого уровня. В России уже есть успешные примеры, когда СПК переходят на следующую ступень и объединяются в союзы.

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Правда, для старта областной программы пока выделено всего 15 миллионов рублей. Решили посмотреть, как дело пойдет.

- Новые стимулы, безусловно, сработают, мы это ждали, такого у нас еще не было, - поделился мнением с "РГ" председатель наблюдательного совета сельхозкооператива "Зауральский фермер" из Половинского района Армэн Хачатурян. - Смотрите сами: если раньше нужно было внести первый взнос в размере 40 процентов от суммы гранта, чтобы поучаствовать в программе, то сейчас только 10. В деньгах это 300 тысяч рублей от трех миллионов. Думаю, вполне по силам пайщикам. Немаловажно и то, что в два раза уменьшили количество пайщиков для стартующего кооператива: очень сложно найти единомышленников, чтобы не просто объединиться, а разделить между всеми поровну ответственность и риски.

По мнению Хачатуряна, возможность подать заявку на грант инициативной группе избавит от так называемых бумажных кооперативов, которые числились только в отчетах.

Кстати

В феврале 2021-го в Курганской области зарегистрирована некоммерческая организация - Фонд развития агропромышленного комплекса. Согласно уставу, он может консультировать сельхозкооперативы и оказывать им всяческое содействие во время образования и становления.

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