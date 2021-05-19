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19.05.2021 15:31
Рубрика: Происшествия

Миллиона мало

За взятки чиновнику перевозчик отделался штрафом
Текст: Анатолий Меньшиков (ЯНАО)
Российская газета - Экономика УРФО № 109(8460)
Компания-взяткодатель оштрафована, высокопоставленный чиновник-мздоимец ждет суда. Такова на сегодняшний день раскладка скандальной истории, вскрытой в городе Ноябрьске оперативниками ямальского УМВД, а расследовавшейся окружным управлением СК РФ.

На миллион рублей наказано предприятие, отблагодарившее за услуги замдиректора регионального филиала федеральной организации, подконтрольной Росприроднадзору. В общей сложности, согласно материалам уголовного дела, было выплачено свыше 350 тысяч рублей. Не напрямую - через посредников. В прошлом году правоохранители сообщали: цепочка раскрыта, подозреваемые задержаны, проводятся обыски. Доказательная база собрана, но заинтересованный в подкупе чиновника гендиректор и двое посредников выведены из-под уголовного преследования, поскольку "активно способствовали раскрытию и расследованию преступления", а также явились с повинной. В итоге прокуратура возбудила административные дела по статье о незаконном вознаграждении от имени юрлица.

Фото: Сергей Николаев/РГ
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Ну а дело на госслужащего, обвиняемого по статье 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия (бездействие)), передано в суд. Действие заключалось в визировании документов о якобы с надлежащим качеством проведенной утилизации нефтешламов. Исходя из прежней официальной информации, именно их переработкой занималось, заключая договоры с недропользователями, оштрафованное ООО.

Название фирмы известно, фигурирует во всех делах, но вот что удивило. Обществ с таким наименованием в Западной Сибири и в России в целом, как уже закрытых, так и действующих, куча мала. Ямальские, зарегистрированные в Ноябрьске и Муравленко, давно ликвидированы, как и пара "близнецов" в соседней Югре. География широка: Нижневартовск, Когалым, Ханты-Мансийск, Мегион, Москва, Магадан, Новосибирск, Иркутск, Башкирия… Название бесхитростное, прямо намекает на оказание транспортных услуг в северных субъектах РФ. И, да, в базах данных СПАРК, ФНС у всех этих ООО основным видом деятельности названы услуги по перевозке грузов и людей. В списках так называемых прочих видов деятельности ни у одного из ООО нет ничего похожего на утилизацию нефтешламов.

Загадку раскрыли в СУ СК по ЯНАО. Оказывается, схема взяток куда разнообразнее. В управлении пояснили, что с отходами работало и вправду другое ООО (прежде эти данные не разглашались). Однако шламы не были вывезены на полигон в Муравленко, как обуславливал договор, а перевозчик заплатил партнеру в два приема свыше миллиона рублей за документы, свидетельствующие об обратном, а еще 100 тысяч намеревался передать специалисту нефтяной компании "за положительное заключение по результатам проверки". И теперь два директора ООО уже под уголовным преследованием по статьям "коммерческий подкуп" и "мошенничество". Только не ясно пока, куда делись опасные отходы и кто их будет реально обезвреживать.

Между тем

На Ямале также ожидает суда экс-директор дочернего предприятия крупной нефтяной компании и бывший депутат регионального Заксобрания. Он обвиняется в ряде преступлений коррупционного характера. По информации следствия, сумма взяток, полученных им от подрядчика, бурового предприятия, лично и через посредника - чиновника федеральной структуры - превышает 20 миллионов рублей. В свою очередь, нефтяной генерал облагодетельствовал подобным образом одного из руководителей территориального управления Ростехнадзора.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ЯНАО УрФО ХМАО Борьба с коррупцией

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