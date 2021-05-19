Первые 20 слушателей "Школы фермера" получили дипломы о ее окончании. Документ не только подтверждает, что предприниматели освоили новый образовательный курс, но и дает шанс на дальнейшую поддержку. Трое отличников, защитивших лучшие проекты, получат гранты - по 300 тысяч рублей на осуществление задуманного.

Образовательный проект "Школа фермера" - федеральный, осуществляется при поддержке Россельхозбанка, Минсельхоза РФ, региональных властей и профильных вузов. Пилотные курсы были запущены еще прошлой осенью в четырех регионах страны, а весной нынешнего года - уже в 15-ти, в том числе в Тюменской и Свердловской областях.

- Основная задача - повышение уровня грамотности начинающих предпринимателей - как специализированной, так и финансовой. Чтобы они могли создать и развить прибыльный аграрный бизнес, - пояснила директор свердловского филиала Россельхозбанка Татьяна Шилова.

Значимость проекта для самих фермеров подтвердил тот факт, что на зачисление в школу был серьезный конкурс. В Екатеринбурге заявки подали 40 предпринимателей - в два раза больше от запланированного количества слушателей. Так что "абитуриентам" нужно было еще выдержать своеобразный экзамен: желающие начать дело с нуля должны были написать бизнес-план, а фермеры со стажем - рассказать о достигнутых результатах. 20 лучших изучали как специальные дисциплины, так и экономические, юридические вопросы, постигали маркетинг и искусство эффективных продаж.

- Чтобы не распыляться, пытаясь охватить все направления сельского хозяйства, первый поток был посвящен мясному и молочному животноводству, тем более что на Среднем Урале это направление активно развивается, - говорит проректор УрГАУ Надежда Юрченко.

Аграрный университет предоставил "школьникам" дипломированных преподавателей. Объем курса - более 250 часов. Лекции проходили в режиме онлайн, чтобы ученики могли постигать науки, не отрываясь от дела. Но особый интерес вызвали практические занятия, которые проходили в ведущих животноводческих хозяйствах региона. На выездных уроках фермеры выпытывали у специалистов, с какими проблемами можно столкнуться и как их избежать.

- Я начинающий бизнесмен. За счет господдержки и грантов приобрела 10 коров и технику. Хочу создать большую ферму, молочное производство. Знакомые предупреждали, что сельское хозяйство - дело хлопотное, но я решила: у меня все получится. Дополнительные знания на этом пути необходимы как воздух. В Интернете все не узнаешь, да и на ферму не приедешь сама с расспросами. А здесь я познакомилась с опытными людьми, увидела, как работают крупные предприятия. Поняла, к чему надо стремиться, - рассказала одна из выпускниц Виктория Шарова.

Йогурты, масло, сыры, произведенные на ферме Ксении Поздеевой, уже хорошо известны жителям Каменского района. Но предприниматель все равно добилась поступления в "школу" и о часах, проведенных на лекциях, не жалеет:

- Занимаюсь молочным животноводством уже несколько лет. Да, это очень непросто, ведь в сельском хозяйстве нет отпусков, выходных. Но это любимое дело. Сейчас у меня 9 коров. В планах - получение гранта и увеличение объемов производства. Проект очень помог, ведь без современных знаний в агробизнесе никуда, - говорит она.

Обучающий проект для сельхозпредпринимателей будет развиваться. Сейчас на Среднем Урале, по данным министерства АПК региона, работает более 700 крестьянских хозяйств. По объемам выпускаемой фермерами продукции регион входит в двадцатку лучших в стране. Следующий набор в "Школу фермеров" планируется осенью нынешнего года. На этот раз свердловских крестьян будут обучать тонкостям растениеводства и овощеводства.

Справка РГ

Производство фермерской продукции в России с 2010-го по 2020 год выросло в пять раз. В стоимостном выражении оно превысило 873 миллиарда рублей. Доля фермеров в общем объеме удвоилась, достигнув 14 процентов. По прогнозу Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка, в следующую пятилетку доля фермерских хозяйств вырастет до 18-20 процентов. Крупные и средние организации выполнили свою задачу, насытив рынок относительно дешевыми продуктами питания. Яркий пример - мясо: в 2020-м его среднедушевое потребление составило около 77 килограммов, что является абсолютным рекордом в истории России.