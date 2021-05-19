Пляжный сезон фактически открыт - в минувшие выходные воздух на Урале прогрелся до 32 градусов, и это абсолютный температурный рекорд середины мая для региона. Но готова ли к внезапно наступившему лету инфраструктура и бизнес, оказывающий услуги отдыхающим?

Берега городского пруда усыпаны загорающими: покрывало на песок или молодую травку - и готов импровизированный лежак. Приезжают целыми семьями - с детьми, домашними питомцами и пакетами со снедью. Конечно, уральцы прекрасно знают, что не только в мегаполисе - во всем регионе нет водоемов, официально признанных пригодными для купания, но примерно каждый десятый загорающий решается все-таки протестировать мутную водичку. Плюс у такого пляжа один - все удовольствия бесплатны. Минусы - сомнительная чистота, скученность, шум, отсутствие организованных развлечений.

Однако места цивилизованной "раздачи солнца" в Екатеринбурге существуют, одно из них - термальный комплекс "Баден-Баден" на Уктусе. Большой бассейн под открытым небом работает - к радости посетителей. Еще в пятницу загрузка пляжной зоны составляла около 50 процентов, в выходные резко выросла. Как рассказала корреспонденту "РГ" администратор, в воскресенье время ожидания составляло не менее часа. Желающих открыть купальный сезон не останавливают высокие цены: привлекает чистая вода и высокий уровень сервиса, который поддерживается благодаря круглогодичной работе комплекса.

Другой популярный пляжный комплекс Cuba Beach Club находится на Большеконном полуострове. Доехать сюда можно даже на городском трамвае, но придется долго идти пешком. Летнюю жару здесь, судя по всему, не ждали: по признанию сотрудника, открытый бассейн заполнили только 14 мая, но в выходные пляж был забит уже под завязку. В соцсетях это заведение нередко критикуют за тесноту, строгую проверку сумок (со своей едой и питьем не пускают - местным барам нужны клиенты) и небезупречную чистоту. Но интересное расположение и красивый вид на Верх-Исетский пруд, кажется, компенсируют эти недостатки. К тому же можно совмещать природный солярий со спа-процедурами, спортивными играми и даже дискотекой. В прошлом году гендиректор клуба Наталья Леонтьева сетовала на снижение прибыли из-за пандемии, как пройдет пляжный сезон в этом году, пока неизвестно. По словам менеджера, цены нынче не повышали.

Дополнительные услуги - тренд дня. Платить лишь за парковку поближе к озеру и сравнительно чистый берег уральцы уже не жаждут

На озере Балтым тоже все как и в прошлом году, и гостей не так много: даже в воскресенье пляж "Огонь" был загружен процентов на сорок. Ввиду удаленности от мегаполиса цены здесь ниже, услуги традиционные: лежаки, беседки, мангалы… Однако запланированы большие перемены: владельцы хотят построить на территории деревянные настилы для палаток, будет также зона барбекю, парковка и даже сейфы.

Очевидно, что дополнительные услуги, повышающие уровень комфорта и расширяющие перечень развлечений, - тренд сегодняшнего дня. Платить лишь за парковку поближе к озеру и сравнительно чистый берег уральцы уже не жаждут. Напомним: три года назад в принудительном порядке был закрыт пляж San Dali на Шарташе, владелец которого так и не собрался благоустроить территорию.

Впрочем, как констатирует завкафедрой менеджмента и предпринимательства УрГЭУ доктор экономических наук Андрей Плахин, строительство объектов организованного отдыха - весьма затратное дело. Требуются существенные инвестиции на стартовом этапе, а доходность во многом зависит от сезонности. В итоге выручка часто не обеспечивает требуемого уровня рентабельности, что влечет длительную окупаемость такого объекта.

Компетентно

Ольга Ергунова, заведующая кафедрой туристического бизнеса и гостеприимства УрГЭУ:

- В условиях закрытия внешних границ и падения доходов населения на протяжении семи лет спрос на туризм внутри Свердловской области будет только расти. У нас в регионе есть локации для развития пляжного отдыха, но инвесторы туда не идут: сезон пляжного отдыха на Урале короткий и для бизнеса всегда в таких проектах много рисков. Основной фактор прибыльности - погода: удачным сезоном считается, если лето преподнесло хотя бы 25-30 жарких дней. Тогда владельцам пляжей удается расплатиться по счетам и "накопить жирок". Ведь подготовка пляжа к лету начинается задолго до него: необходимо провести водолазное обследование дна, исследовать воду и почву на отсутствие загрязнений, установить буйки, спасательный пост, медпункт, оборудование - мойки для ног, душевые, питьевые фонтанчики, кабинки для переодевания, туалеты, связь, организовать охрану, видеонаблюдение. Только после выполнения всех этих требований предприниматель вправе размещать торговые точки и кафе, которые как раз и приносят прибыль.

Для развития пляжного отдыха нужна программа продвижения конкретной локации, региональное субсидирование для инвесторов. Этих гарантий сейчас не хватает. При росте спроса на подобный вид отдыха отклик бизнеса будет отложенным на два-три года. А пока даже с учетом теневого сектора, частных гостевых домов и многого другого летом у нас в регионе будет нехватка мест для отдыха. Масштабных изменений в предоставлении пляжных услуг тоже ждать не стоит - не тот климат. Остается надеяться на минимальное улучшение инфраструктуры, повышение качества песка и появление интересных мероприятий.

А как у соседей?

В Челябинской области пляжи будут открывать поэтапно, по мере готовности. Приход аномальной жары не дает времени на раскачку. Поэтому во избежание несчастных случаев организовано дежурство матросов-спасателей. Как пояснили в правительстве региона, вода еще не прогрелась, купальный сезон не открыт, однако, спасаясь от жары, люди массово потянулись к водоемам.

Обычно в Челябинске муниципальные пляжи открывают 1 июня. В этом году в мэрии рассматривают вопрос о переносе старта купального сезона на более раннюю дату. Как сообщили на аппаратном совещании в мэрии, пока готовы к этому не все. Первыми откроются три новых пляжа на Первом озере, Шершневском водохранилище и озере Смолино. Но и все остальные должны быть приняты в срок до 25 мая, поторопила подчиненных глава города Наталья Котова.

В Магнитогорске на пляжах уже можно получить шезлонги и зонтики. Однако, как рассказала представитель мэрии Ольга Беличенко, до официального открытия необходимо завершить благоустройство и получить результаты проб воды. Пока горожанам рекомендуется отдыхать только на берегу. А разъяснительную работу с ними проводят спасатели и дежурящие с ними медработники. Сейчас температура воды не превышает 18 градусов, но уже к концу недели, по прогнозам синоптиков, она должна прогреться до безопасных для купания отметок.