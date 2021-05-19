Один из западно-сибирских туристических клубов вслед за прогулками на катамаранах по пригородным озерам Кривое и Цимлянское запустил сплавы на сапбордах по реке Туре от Заречного парка до Профсоюзного моста. Полуторачасовое путешествие тестовой группы из числа новичков прошло в канун Дня Победы. При благоприятной погоде шестикилометровые маршруты могут стать постоянными, тем более обратная связь от туристов - исключительно положительная: с водной глади на Тюмень открывается совершенно фантастический вид.

- Продвигать массовый сапбординг в нашем регионе мы начинали первыми. Три года назад испытали озера и старицы за периметром города, а на реку пришли в прошлое пандемийное лето в поисках идей недалеко от дома. С этого сезона будем сплавляться группами по 15-20 человек, - рассказала организатор Светлана Лавренчик.

На прогулку на сапах по Туре берут туристов от 18 лет. Для тюменки Ксении Усольцевой это уже пятый выход на большую воду на легкой доске с веслом.

- Самое главное правило для сапбордиста именно на реке - никакого геройства: если мимо проходит лодка или катер, вставай на колени или вообще садись: быть смытым волной в реку, да еще и в мае, честно говоря, не хочется, - поделилась она.

Пока с туристов, пожелавших приручить Туру, клуб берет по 1,5 тысячи рублей за пользование снаряжением, в том числе непромокаемыми мешками для ценных вещей. Скорее всего в течение лета цена билета на медитативную прогулку подрастет, ведь организаторы собираются обновить снаряжение и привлечь к работе еще больше инструкторов.