Уральская авиакомпания в июне запустит еженедельные рейсы в Минск

Авиакомпания "Уральские авиалинии" впервые запускает прямые рейсы в Минск из Екатеринбурга. Полеты начнутся со 2 июня, их будут производить каждую среду на узкофюзеляжном лайнере Airbus A320.

Такое решение авиаперевозчик принял, оценив спрос пассажиров по разным направлениям. Граждане России и зарубежья нередко совершают пересадку на авиарейсы в международном аэропорту столицы Беларуси.

Самолет, следующий по маршруту Екатеринбург - Минск (рейс U6-2211), будет вылетать в 00.45 по местному времени, а обратно (U6-2212) - в 3.05 по минскому времени. Время полета в среднем займет три часа, рассказывают в пресс-службе авиакомпании. Стоимость билета в одну сторону начинается от 10 тысяч российских рублей, а вместе с возвратным - от 19 тысяч. К слову, отправиться в Минск из Москвы можно по схожей цене, но чаще: прямые рейсы авиакомпании идут 10 раз в неделю.

- Чтобы улететь в Беларусь, российским пассажирам потребуются только паспорт, билет и справка с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, сделанного не ранее чем за 72 часа до вылета (детям до шести лет справки не требуются). Для возвращения в Россию нужно будет заполнить анкету на портале "Госуслуги" и сделать два ПЦР-теста на COVID-19 после прилета в страну, - отмечают в пресс-службе "Уральских авиалиний".

Приобрести билеты можно на сайте или в мобильном приложении авиакомпании, а также в кассах и по телефону.

О количестве регистраций на рейс авиаперевозчик информацию не раскрывает, но известно, что воздушное судно обеспечивает 156 мест, из них 12 - в бизнес-классе. Это будет вторая попытка компании организовать вылеты в Минск с Урала, два месяца назад она отменила запланированные рейсы из-за низкого спроса.

Между тем из уральской столицы уже выполняет рейсы на лайнере Embraer 175 (он вмещает 76 пассажиров) белорусская авиакомпания Belavia. Ее пассажиры с 8 мая могут добраться из Минска в Екатеринбург по пятницам, а в обратном направлении - по субботам, заплатив от 13 тысяч рублей. Прямые рейсы перевозчик совершал еще до начала нулевых, а затем с 2010 по 2015 год. Последней этот маршрут выполняла авиакомпания "Ямал".

У россиян, которым приходилось летать в Минск с пересадками, теперь на выбор есть два маршрута

К счастью для россиян, которым приходилось летать с пересадками в столицу Беларуси, теперь на выбор есть целых два маршрута. Напомним, что с 30 марта прошлого года авиасообщение между ней и Россией прекратилось из-за пандемии. Регулярные рейсы из Москвы возобновили в сентябре, а в феврале пересечь границу стало возможно еще на поезде при условии отрицательного результата теста на коронавирус.