К концу мая волонтеры тюменского отделения фонда "Городские проекты" урбанистов Ильи Варламова и Максима Каца подведут итоги акции по панорамной фотофиксации информационного визуального мусора на центральных улицах города и представят результаты общественности. Пару недель назад ребята отсняли главные магистрали областной столицы, разобрали и обработали материалы в графическом редакторе, чтобы не просто перечислить наименования объектов, засоряющих пространство, но и посчитать в процентах, какую территорию они "съедают".

- Уже на лето перейдет второй этап нашего квеста - фиксация нарушений закона при размещении рекламы, - подчеркивает руководитель "Горпроектов" в Тюмени Кристина Шелемеха.

Формат изучения визуального мусора на улицах населенных пунктов разработали методологи федерального штаба. Сейчас такие акции проходят во многих регионах страны. Тюменцы отмечают, что уже по части просмотренных снимков становится понятно: у города есть проблема.

Люди настолько перегружены разномастной информацией, что попросту перестают обращать на нее внимание

- Список визуального мусора достаточно длинный. К нему относят не только вывески и бумажные объявления на столбах, но и надписи на асфальте, рекламу, замаскированную под навигацию, транспорт с рекламой на тентах или крыше, неправильно припаркованные автомобили, машины, стоящие вторым и даже третьим рядом, кондиционеры на фасадах домов, наружные и тепловые трубы, скопление уличных проводов, торговые павильоны и переносные биотуалеты, - объясняют инициаторы. - И вот тут мы сталкиваемся с тем, что рекламу под навигацию как "самую современную и перспективную" продвигает мэрия, а многие горожане в ответ на наши действия заявляют, что хоровод вывесок их совсем не раздражает. Но это следствие "баннерной слепоты" - люди настолько перегружены разномастной информацией, что попросту перестают обращать на нее внимание.

В фонде уверены: результаты исследования будут интересны и полезны как горожанам, так и чиновникам, бизнесменам.

- Часто предприниматели не знают, какую вывеску сделать, чтобы их магазин заметили, и начинается неуемная фантазия… Наша задача - показать, как делать не надо, объяснить, что деликатность и аккуратность в оформлении - самое разумное решение, - настаивает Кристина.

Шелемеха отмечает, что мэрия обычно реагирует на обращения "Горпроектов". Возможно, власть услышит активистов и в этом случае, ну а действовать будет в рамках своих полномочий.

Кстати, чтобы улучшить облик Тюмени, организация принимает предложения от горожан по модернизации сети труб. Последние расчеты показали, что скрыть их под землей после замены стоит ненамного дороже, чем оставить на поверхности. Теперь в этом нужно убедить подрядные организации.

Тем временем

В ближайшее время тюменское отделение "Горпроектов" разошлет в управы города рекомендации по использованию зимних пространств, начиная от организации системы освещения, теплых кафе и туалетов и заканчивая развлечениями. В Западной Сибири большую часть календарного года держатся холода, но, к сожалению, парки и скверы абсолютно не готовы в этот период принимать гостей.