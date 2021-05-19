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19.05.2021 13:56
Рубрика: Происшествия

В Челябинске мужчина на остановке напал на четырехлетнего ребенка

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)

В Челябинске возбуждено уголовное дело в отношении 60-летнего мужчины, который без каких-либо видимых причин напал на четырехлетнего ребенка на глазах у его матери. Действия задержанного квалифицированы по статье о нанесении побоев из хулиганских побуждений, сообщили в среду в УМВД Челябинска.

Уралец, напавший на людей с ножом, является фигурантом другого дела

- С задержанным проводятся следственные мероприятия, устанавливаются мотивы его поведения, - рассказала представитель ведомства Любовь Гайнулина. - Со слов очевидцев, он признался, что ударил ребенка после ссоры с начальством. Якобы был взбешен и сорвался на первом встречном. Однако, так ли это, предстоит установить следствию.

Инцидент вызвал в Челябинске бурю негодования. Со слов матери следует, что она на остановке ожидала с детьми такси, когда к ним подошел мужчина и ни с того, ни с сего с размаху ударил по голове ее четырехлетнего сына. Ребенок упал и заплакал. А обидчик спокойно пошел дальше. И только после криков матери его остановили и задержали прохожие.

По отзывам очевидцев, признаков алкогольного опьянения у мужчины не было. И что могло спровоцировать настолько неадекватное поведение, пока не ясно.

Теперь обидчику ребенка грозит наказание в виде обязательных, исправительных или принудительных работ и вплоть до двух лет лишения свободы.

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