В Челябинске мужчина на остановке напал на четырехлетнего ребенка

В Челябинске возбуждено уголовное дело в отношении 60-летнего мужчины, который без каких-либо видимых причин напал на четырехлетнего ребенка на глазах у его матери. Действия задержанного квалифицированы по статье о нанесении побоев из хулиганских побуждений, сообщили в среду в УМВД Челябинска.

- С задержанным проводятся следственные мероприятия, устанавливаются мотивы его поведения, - рассказала представитель ведомства Любовь Гайнулина. - Со слов очевидцев, он признался, что ударил ребенка после ссоры с начальством. Якобы был взбешен и сорвался на первом встречном. Однако, так ли это, предстоит установить следствию.

Инцидент вызвал в Челябинске бурю негодования. Со слов матери следует, что она на остановке ожидала с детьми такси, когда к ним подошел мужчина и ни с того, ни с сего с размаху ударил по голове ее четырехлетнего сына. Ребенок упал и заплакал. А обидчик спокойно пошел дальше. И только после криков матери его остановили и задержали прохожие.

По отзывам очевидцев, признаков алкогольного опьянения у мужчины не было. И что могло спровоцировать настолько неадекватное поведение, пока не ясно.

Теперь обидчику ребенка грозит наказание в виде обязательных, исправительных или принудительных работ и вплоть до двух лет лишения свободы.