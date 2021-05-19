Новости

"Сбер" назвал три главные технологии будущего 08:44
В Челябинской области утонул 14-летний подросток 08:36
Клиентка банка перевела телефонным мошенникам 400 миллионов рублей 08:30
В Петербурге два человека пострадали во время мощной грозы 08:26
"Тампа-Бэй" выиграла второй матч у "Флориды" 08:25
Абрамченко поручила главам регионов бороться с сельхозпалами 08:00
Лавров: Россия будет содействовать председательству Таджикистана в ОДКБ 07:56
Приставы сообщили о семи миллионах невыездных россиян 07:50
Business Insider рассказал о президентской пенсии Трампа 07:38
Politico: США отговорили Израиль от наземной операции в секторе Газа 07:12
В США военнослужащих проверят по соцсетям на склонность к экстремизму 07:07
Лавров в Душанбе обсудит с коллегами из ОДКБ проблемы безопасности в регионе 06:24
В ВОЗ сообщили о снижении числа случаев заражения COVID-19 в мире 06:12
Военные РФ и Сирии уничтожили подземные катакомбы террористов 05:34
В Сингапуре опровергли новости о появлении нового штамма коронавируса 05:30
В Помпеи вернули украденные ворами древние фрески 04:51
Экологи призвали выпускников отказаться от воздушных шаров 04:40
В ООН заявили о планах выделить 14 млн долларов на помощь палестинцам 04:15
В Гидрометцентре рассказали о накрывшей Урал "волне тепла" 03:50
Аналитик оценил вероятность резкого взлета курса рубля 03:41
Китай завершил испытания на орбите главного модуля космической станции 03:29
Космонавт Борисенко рассказал о поразившем его необычном явлении 03:15
В Калифорнии две женщины погибли при стрельбе по автобусу 02:59
В Аргентине зафиксировали новый максимум заболеваемости COVID-19 02:51
Haval начал продажи в РФ нового кроссовера: он может стать бестселлером 02:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Премьеры недели с 17 по 23 мая по ТВ и в Сети
Премьеры недели с 17 по 23 мая по ТВ и в Сети
Что происходит с музеем-усадьбой "Ясная Поляна" в год его 100-летия
Что происходит с музеем-усадьбой "Ясная Поляна" в год его 100-летия
Опрос "РГ": Много ли у вас в школе контрольных работ?
Опрос "РГ": Много ли у вас в школе контрольных работ?
19.05.2021 08:36
Рубрика: Культура

Все это - нам

Текст: Марина Порошина (Екатеринбург)
Фото: Татьяна Андреева
Российская газета - Неделя - Урал № 108(8459)
Одна за другой в Екатеринбурге открылись две выставки изобразительного искусства, несопоставимо разные по содержанию, но у которых тем не менее есть важнейший объединяющий момент.

Масштабная экспозиция "Все это - ВЫ" в галерее "Синара Арт" разместилась на двух этажах. Среди 120 представленных художников - известнейшие Илья Кабаков, Олег Кулик, Александр Виноградов и Владимир Дубосарский, Тимур Новиков, Дмитрий Цветков. Два раздела экспозиции "Вокруг" и "Внутри" (каждый занимает целый этаж) погружают зрителей в размышления об информационном шуме, повсеместных штампах и клише, тревогах и надеждах современного человека.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
Федор Конюхов открыл в Екатеринбурге выставку своих работ

Арт-директор галереи Дарья Костина подчеркнула, что все картины - из собственного собрания галереи, а их презентация широкой публике означает новый этап: теперь зрители имеют возможность увидеть уральское искусство, которое остается ядром коллекции, в широком контексте общероссийских художественных процессов на постсоветском пространстве. На протяжении всего периода работы выставки "Все это - ВЫ" планируются мастер-классы, перформансы, паблик-токи и авторские экскурсии от известных людей Екатеринбурга.

Персональная выставка Никаса Сафронова, открывшаяся в Международном центре искусств "Главный проспект", многозначительно называется "О чем молчат картины". При этом она тоже предполагает дискуссии: у творчества самого народного художника России есть как рьяные хулители, так и восторженные поклонники. Среди последних - арабские шейхи, президенты, королевские персоны, звезды мирового искусства, портреты которых художник рисует в своей обольстительной манере и с которыми, судя по его рассказам, общается по-свойски. Помимо портретов представлены пейзажи, натюрморты, сюжетные сюрреалистические композиции, работы в авторском стиле "Dream vision" и - второй раз за всю почти полувековую карьеру маэстро - эротические картины (в этот зал детишек младше 18 не пустят).

Публичность и доступность коллекций - базовые принципы работы галерей

А теперь о том важном, что эти выставки в культурном поле Екатеринбурга объединяет. Обе они - частные, их владельцы, известные уральские бизнесмены, вкладывают в коллекции серьезные деньги, и это продуманное и тщательно обсуждаемое с экспертами "собирательство" продолжается уже не первый год, вопреки кризисам и обстоятельствам. При этом с самого начала публичность и доступность коллекций - базовые принципы работы галерей.

О сохранении уральской культуры высказался глава Екатеринбурга Алексей Орлов:

- Здание XIX века, где расположился "Синара Центр", восстановлено из руин, другое слово применить сложно. Сегодня это великолепный архитектурный ансамбль, наполненный новым смыслом, где собрана крупнейшая в нашей стране коллекция уральской живописи и графики.

Никас Сафронов, крайне редко, по его словам, дающий согласие на организацию выставок в негосударственных галереях, предложение "Главного проспекта" принял без колебаний:

- Они не для себя это делают, а для города, для людей. И я уверен, что их коллекции в будущем станут достоянием страны, как собрания Мамонтова, Морозова, Третьякова.

В регионах Культура Арт Музеи и памятники Культура Арт Аукционы и коллекции Общество Ежедневник Образ жизни Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург РГ-Фото

Главное сегодня

СМИ: Вашингтон может отказаться от санкций против "Северного потока-2"
Захарова рассказала Киеву, как правильно называть поведение России
Приставы сообщили о семи миллионах невыездных россиян
Аналитик оценил вероятность резкого взлета курса рубля
Манижа вышла в финал "Евровидения"-2021
В Большом театре представили новую книгу о Надежде Павловой
Крымов по-своему поставил Моцарта в "Мастерской Фоменко"