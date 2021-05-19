Одна за другой в Екатеринбурге открылись две выставки изобразительного искусства, несопоставимо разные по содержанию, но у которых тем не менее есть важнейший объединяющий момент.

Масштабная экспозиция "Все это - ВЫ" в галерее "Синара Арт" разместилась на двух этажах. Среди 120 представленных художников - известнейшие Илья Кабаков, Олег Кулик, Александр Виноградов и Владимир Дубосарский, Тимур Новиков, Дмитрий Цветков. Два раздела экспозиции "Вокруг" и "Внутри" (каждый занимает целый этаж) погружают зрителей в размышления об информационном шуме, повсеместных штампах и клише, тревогах и надеждах современного человека.

Арт-директор галереи Дарья Костина подчеркнула, что все картины - из собственного собрания галереи, а их презентация широкой публике означает новый этап: теперь зрители имеют возможность увидеть уральское искусство, которое остается ядром коллекции, в широком контексте общероссийских художественных процессов на постсоветском пространстве. На протяжении всего периода работы выставки "Все это - ВЫ" планируются мастер-классы, перформансы, паблик-токи и авторские экскурсии от известных людей Екатеринбурга.

Персональная выставка Никаса Сафронова, открывшаяся в Международном центре искусств "Главный проспект", многозначительно называется "О чем молчат картины". При этом она тоже предполагает дискуссии: у творчества самого народного художника России есть как рьяные хулители, так и восторженные поклонники. Среди последних - арабские шейхи, президенты, королевские персоны, звезды мирового искусства, портреты которых художник рисует в своей обольстительной манере и с которыми, судя по его рассказам, общается по-свойски. Помимо портретов представлены пейзажи, натюрморты, сюжетные сюрреалистические композиции, работы в авторском стиле "Dream vision" и - второй раз за всю почти полувековую карьеру маэстро - эротические картины (в этот зал детишек младше 18 не пустят).

Публичность и доступность коллекций - базовые принципы работы галерей

А теперь о том важном, что эти выставки в культурном поле Екатеринбурга объединяет. Обе они - частные, их владельцы, известные уральские бизнесмены, вкладывают в коллекции серьезные деньги, и это продуманное и тщательно обсуждаемое с экспертами "собирательство" продолжается уже не первый год, вопреки кризисам и обстоятельствам. При этом с самого начала публичность и доступность коллекций - базовые принципы работы галерей.

О сохранении уральской культуры высказался глава Екатеринбурга Алексей Орлов:

- Здание XIX века, где расположился "Синара Центр", восстановлено из руин, другое слово применить сложно. Сегодня это великолепный архитектурный ансамбль, наполненный новым смыслом, где собрана крупнейшая в нашей стране коллекция уральской живописи и графики.

Никас Сафронов, крайне редко, по его словам, дающий согласие на организацию выставок в негосударственных галереях, предложение "Главного проспекта" принял без колебаний:

- Они не для себя это делают, а для города, для людей. И я уверен, что их коллекции в будущем станут достоянием страны, как собрания Мамонтова, Морозова, Третьякова.