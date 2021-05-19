В Курганской области разработали новую региональную программу строительства ведомственного жилья для работников сельского хозяйства. Как ожидается, ее запустят в конце июня. Она станет хорошим дополнением к федеральной программе комплексного развития сельских территорий, за счет которой в глубинке остались жить или переехали из других мест десятки молодых семей.

На новой улице в селе Новопетропавловском Далматовского района пока четыре дома, в проекте еще семь. К новостройкам проложена асфальтированная дорога, подведены газ, свет, вода, даже тротуары рядом с дорогой выложены. Сейчас идут внутренние и внешние отделочные работы. Собственники жилья - работники местного крестьянского хозяйства "Барабинское".

- Что нужно человеку для жизни? - рассуждает руководитель хозяйства, председатель комитета по законодательству и госстроительству областной Думы Федор Ярославцев. - Главное - работа, дом, школа и место, где можно отдохнуть и культурно провести время с семьей. Работы на наших животноводческих фермах и в полях много, а специалистов не хватает. Кто-то, может, и приехал бы, да жить негде. Я предложил войти в федеральную программу, чтобы обеспечить людей жильем. Кроме того, строим новый Дом культуры.

В качестве софинансирования предприятие внесло около 1,2 миллиона рублей (5 процентов), сделало проект планировки, помогает со стройматериалами. Работникам жилье досталось почти бесплатно. В зависимости от состава семьям выдали безвозмездные субсидии. Например, семья из трех человек получила 700 тысяч, из шести - 1,5 миллиона рублей. Один из домов строит школьный педагог, переехавшая из Верхнего Тагила. В местной школе более 170 учащихся, учителя тоже нужны.

По словам директора хозяйства, можно построить еще хоть десять домов. Однако люди предпочитают въезжать в готовые. А по условиям федеральной программы сначала необходимо найти специалиста, его заявку одобрят, и после этого начинается строительство. Проблему может решить новая региональная программа строительства ведомственного жилья. Как рассказал "РГ" директор департамента АПК Рустам Камалетдинов, в отличие от федеральной по региональной программе жилье сначала построят, а потом начнут предлагать специалистам, которые захотят жить и работать в селе.

- В этом году мы закладываем на эти цели 45 миллионов рублей, - пояснил глава департамента. - Предприятиям компенсируем 50 процентов затрат на строительство, но не более 500 тысяч рублей. Если, к примеру, стоимость ведомственного дома - 800 тысяч рублей, компенсация составит 500 тысяч. То есть фактически возведение жилья предприятию обойдется в 300 тысяч.