На чем вы заработали и на что потратили свой первый рубль

Скоро лето, а вместе с ним и длинные каникулы. Это время для подростков и студентов не только отдохнуть, но и хорошо подзаработать. На рынке труда - масса предложений, так что заработать можно не только на марки и велосипед... Мы расспросили наших читателей: а на чем вы заработали свой первый рубль?

Олег Кивокурцев, основатель робототехнической компании, Пермь:

- Мне тогда было лет пять. Сдал пустые бутылки. А когда был студентом, мне доверили немалые деньги для создания робота-первенца. Его мы собирали с друзьями-студентами в гараже с протекающей крышей, на окраине города. А сейчас продаем роботов по всему миру.

Станислав Кадменский, профессор Воронежского госуниверситета, физик-ядерщик:

- Со второго курса университета ездил в стройотряды. Побывал в Карелии, на Енисее и Камчатке. Занимались мы лесосплавом и очень прилично зарабатывали - прибыли с одной поездки хватало на покупку мотоцикла "Ява", что многие мои товарищи и делали. Я же свои заработки тратил на семейные нужды. А на излишки мы ездили в Москву в музеи и театры. Так мне посчастливилось увидеть коллекцию Дрезденской галереи...

Николай Красников, мэр наукограда Кольцово, Новосибирская область:

- В седьмом классе мы с одноклассниками решили заработать на велосипед. Я тогда жил в иркутском Тулуне. По подсказке моего отца мы устроились на кондитерскую фабрику делать ящики для мармелада. Обычно за эту работу платили по четыре копейки за ящик, а нам посчитали по три. Пошли к директору. Нас приняли, разобрались и пересчитали оплату. Этот случай внушил веру в то, что можно отстаивать свои права. И велосипед, кстати, купили.

Татьяна Доменикан, директор Климовичской центральной районной библиотеки:

- Мне было шестнадцать. Директор школы сказала, что можно подработать на 0,25 ставки. Не хватало уборщиков. И мы с подружкой согласились. Отлично помню, как получила свои первые десять рублей. Долго не хранила: купила шоколадку и помаду.

Михаил Карпухин, проректор по научной работе и инновациям УрГАУ, Екатеринбург:

- Свой первый рубль я заработал в девять лет. Мама тогда работала преподавателем, а летом брала меня с собой в Ростовскую область на сбор яблок. Успевали и фрукты собирать, и купаться в Азовском море. Я работал с удовольствием, по два-три часа в день: клеил этикетки на деревянные ящики с яблоками.

Евгений Дроздов, предприниматель:

- В восемь лет с друзьями разгрузил "КамАЗ" сухого навоза. Заработали аж по семь рублей, что было эквивалентно жвачке со вкусом дыни.

Алла Авсянникова, народный мастер Беларуси по соломоплетению:

- С классом участвовала в сельхозработах. Каждый год мы с нетерпением ждали, когда снова можно заработать деньги. А потратила первую зарплату на подарок маме: купила коробку конфет.

Надежда Шаховская, командир Республиканского штаба студенческих отрядов БРСМ:

- Это было в 4-5-м классе. Я тогда занималась танцами. И за какое-то очередное выступление нам заплатили, как сейчас помню, шесть рублей. А следующий заработок уже был в лесхозе - вместе с одноклассниками сажали деревья.