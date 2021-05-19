Росреестр ускорит регистрацию сделок через нотариусов

К концу года регистрация прав Росреестром по документам, поданным нотариусами, будет проходить в течение нескольких минут. Об этом рассказал руководитель Росреестра Олег Скуфинский. Росреестр и Федеральная нотариальная палата подписали "дорожную карту" по совершенствованию и развитию информационного взаимодействия.

"Сейчас Росреестр оказывает 79% всех услуг в электронном виде. Совместно с профсообществом мы работаем над повышением качества и скорости сервисов. За 2020 год в электронном виде нотариусами было направлено на государственную регистрацию более 2,4 млн пакетов заявлений и 7 млн запросов о предоставлении сведений ЕГРН. Реализация мероприятий "дорожной карты" технически и технологически позволит к концу 2022 года осуществлять государственную регистрацию права по поданным нотариусами пакетам документов в течение нескольких минут", - сообщил Скуфинский.

План работ по автоматизации обработки документов, поступающих в Росреестр от нотариусов, позволит максимально сократить срок регистрации прав по нотариально удостоверенным сделкам или свидетельствам о праве на наследство.

"Нотариат гарантирует достоверность сведений, направляемых в государственные реестры, и это позволяет оптимизировать наше взаимодействие, ускорить процедуры регистрации. Работая в режиме "одного окна", мы предоставляем гражданам удобное комплексное обслуживание в рамках одного нотариального действия. Сейчас взаимодействие с Росреестром вышло на качественно новый уровень, в том числе в рамках внедрения новых технологий и цифровых решений". Как отметил президент Федеральной нотариальной палаты Константин Корсик.

В будущем автоматизация процессов обработки будет происходить, в том числе с использованием технологий искусственного интеллекта, применяемых Росреестром.

Чтобы ускорить процедуру регистрации прав по нотариально удостоверенным документам, Росреестр и Федеральная нотариальная палата намерены подготовить соответствующие предложения для совершенствования нормативной базы. В частности, одним из мероприятий, которые позволят сократить общее время регистрации, станет оптимизация порядка уплаты и возврата государственной пошлины при направлении нотариусом документов для государственной регистрации прав.