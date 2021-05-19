Космонавт Борисенко рассказал о поразившем его необычном явлении

Космонавт Андрей Борисенко рассказал, что во время своего первого полета на орбиту он был поражен увиденным. Находясь на борту Международной космической станции, россиянин наблюдал отражение Луны от земной поверхности.

"Часто бывают явления, которые на первый взгляд кажутся не соответствующими современному пониманию физических принципов",- говорит Борисенко. Но потом все становится на свои места. Так было и в тот раз. "Я увидел световое пятно очень большого диаметра на поверхности Земли. Потом выяснилось, что это всего-навсего отражение Луны", - цитирует космонавта РИА Новости.

Тем временем бывший офицер Военно-морских сил США Шон Кэхил рассказал Daily Mail, что в 2019 году видел у американского побережья НЛО. Объект использовал технологии, минимум на 100 лет опережающие земные.