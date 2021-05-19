Российский лес поглощает вдвое больше углерода, чем считали ранее

Новости

Экс-замминистра ЖКХ Башкирии лишился имущества на 113 млн рублей 20:59
Лавров прибыл в Рейкьявик, где встретится с Блинкеном 20:55
Более 850 тысяч российских военнослужащих прошли вакцинацию от COVID-19 20:55
СМИ: Госдеп отказался вводить санкции против "Северного потока-2" 20:54
Грызлов: Киев реализует политику радикальных украинских националистов 20:39
Умерла актриса Галина Новожилова 20:32
На Урале грузовик протаранил девять легковушек 20:31
Более 20 стран ослабили ограничения для вакцинированных авиапассажиров 20:23
Подозреваемый в тройном убийстве у вокзала в Екатеринбурге умер в больнице 20:19
COVID атакует "Евровидение": Исландия тоже не споет на Ahoy Arena 20:00
Производители мороженого предложили отложить маркировку до 1 сентября 19:55
Песков: Вопрос об обязательной вакцинации от коронавируса не прорабатывается 19:50
Актер Николай Сличенко попал в реанимацию в Москве 19:45
Нарышкин: Запад готовит против РФ обвинения в антипрививочной пропаганде 19:25
Гречка и черный чай подорожали за неделю больше других продуктов 19:19
В Госдуму внесены поправки о бесплатном подключении населения к газу 19:18
В России с 1 сентября увеличат размер больничных по уходу за детьми 18:57
"Паркетник" Volkswagen Taigo сфотографировали без камуфляжа 18:30
Глава Минпромторга прокомментировал слияние торговых сетей в России 18:18
Киностудия "Ленфильм" открывает лабораторию для дебютантов 18:08
Продажи ключевых запчастей автомобилей выросли на 30% 18:00
Аграриям пообещали оформлять господдержку "в один клик" 17:56
В ВОЗ высказались по поводу ограничений для непривитых от коронавируса 17:55
"Ведомости" сменили главного редактора 17:46
Предвыборный съезд "Единой России" пройдет 19 июня 17:44
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Премьеры недели с 17 по 23 мая по ТВ и в Сети
Премьеры недели с 17 по 23 мая по ТВ и в Сети
Что происходит с музеем-усадьбой "Ясная Поляна" в год его 100-летия
Что происходит с музеем-усадьбой "Ясная Поляна" в год его 100-летия
Опрос "РГ": Много ли у вас в школе контрольных работ?
Опрос "РГ": Много ли у вас в школе контрольных работ?
19.05.2021 20:19
Рубрика: Общество

Российский лес поглощает вдвое больше углерода, чем считали ранее

Текст: Алексей Дуэль
Экосистемы российских лесов за год поглощают почти 300 млн тонн углерода, установили ученные Института космических исследований (ИКИ) РАН. Прежняя официальная оценка была на уровне 160-180 млн тонн углерода в год. Такие данные прозвучали на заседании в Торгово-промышленной палате России, посвященному использованию возможностей дистанционного зондирования Земли для решения задач по контролю выбросов и поглощений парниковых газов и углерода.
Фото: Марк Редькин / РИА Новости Фото: Марк Редькин / РИА Новости
Фото: Марк Редькин / РИА Новости

"Разница в оценках исследователей может достигать нескольких раз, все зависит от интерпретации данных со спутников, для которой нужна актуальная информация о фактическом состоянии лесов, - объяснил расхождение в расчетах заведующий лабораторией спутникового мониторинга наземных экосистем ИКИ РАН, профессор Сергей Барталев. - Официальная оценка основывается на документах лесоустройства, а они составлены для 85% территории страны больше 25 лет. Мы актуализировали информацию на сотнях площадок и получили другой результат".

Фото: iStock
Эксперты подсчитали себестоимость поглощения лесом углерода

Итоговые цифры расчетов поглощения или выделения углерода зависит от того, какие "наземные" данные о состоянии лесов используют при интерпретации, добавил Барталев. По его мнению, в России надо создать тысячи полигонов в разных частях страны, организовать постоянный мониторинг территорий с использованием беспилотных летательных аппаратов. Все это вместе позволит получить точные и актуальные данные о реальном положении дел в реперных точках и на их основе проводить верификацию расшифровки картинок, полученных со спутника. Причем исходные "наземные" данные надо сделать доступными для мирового сообщества, чтобы все желающие могли убедиться в добросовестности подсчета, тем самым исключив сомнения в исчисленных объемах поглощения российскими лесами углерода, уверен Барталев.

Точности анализа мешает и отсутствие многих требуемых для исследователей исходных данных, прежде всего об изменении целевого назначения использования земель, площадях, пострадавших от пожаров, размерах возделываемых угодий и другой актуальной информации, добавила директора Института глобального климата и экологии имени академика Ю.А. Израэля, член-корреспондент РАН Анна Романовская.

Помимо расширения наземной информации, надо наращивать спутниковую группировку, считает первый заместитель гендиректора "Роскосмоса" Юрий Урличич. При должном уровне верификации космических снимков, полученных отечественными спутниками, машинное обучение и искусственный интеллект позволят вычислять данные о поглощении углерода с точностью выше 85%, заверил он. Предполагается, что в программе дистанционного зондирования территории России будут задействованы более 380 космических аппаратов, выведенных на орбиту в рамках частно-государственного партнерства. Оно даст возможность получить важные сведения для нужд Минприроды, Минцифры и Минобрнауки, региональных властей. В то же время крупному бизнесу достанутся аргументы для защиты от неправомерных обвинений, сократятся риски при выходе новые рынки, считает гендиректор компании "Успешные ракеты" Олег Мансуров. По его мнению, для запуска такого проекта необходимо принять отдельное постановление правительства.

"В США объявил о запуске проекта Carbon Mapper общей стоимость в 100 млн долларов, на эти деньги будет создана группировка спутников для отслеживания направленных выбросов парниковых газов, выделяемых при промышленном производстве, добыче полезных ископаемых, работе транспорта, - сообщил члена комитета по природопользованию и экологии ТПП России и Совета РАН по космосу Валентин Уваров. - Эти спутники придут на смену аппаратам прошлого поколения, их оборудование позволит вести съемку более высокого разрешения. Одна из задач, стоящих перед консорциумом, - повысить осведомленность правительств, компаний и гражданского общества об экологической ситуации. Первые два аппарата будут запущены на орбиту в 2023 году".

Низкоуглеродная экономика: что ждет Россию в ближайшие годы

Впрочем, и без новых спутников с камерами высокого разрешения, американские космические наблюдатели уже не раз сообщали о том, в каком месте и в какой момент времени были утечки, например, из газопровода "Дружба" на территории России, Украины и Словакии, добавил Уваров. После запуска новой техники контроль за состоянием дел на поверхности планеты будет еще более плотным, уверен он.

"На то, чтобы разобраться с поглощением и выделением углерода лесами, нам достаточно двух лет, - сказал Сергей Барталев. - К этому сроку мы будем точно понимать, что и как у нас происходит на самом деле. После этого останется еще и вторая, не менее важная задача, - убедить в истинности нашей информации всех остальных. Но кроме лесов, о которых мы знаем немало, есть и другие крупные участники углеродного обмена. Например, почва. И что происходит с ней, нам еще только предстоит начать разбираться. Впрочем, про поглощение и выделение парниковых газов почвой мало знают и в других странах. Для этих исследований понадобятся и результаты дистанционного зондирования земли, и точные данные с исследовательских полигонов".

Общество Экология

Главное сегодня

Песков: Вопрос об обязательной вакцинации от коронавируса не прорабатывается
В Госдуму внесены поправки о бесплатном подключении населения к газу
В России с 1 сентября увеличат размер больничных по уходу за детьми
Росстат заявил о готовности перенести перепись населения на осень
Социалист Николай Платошкин получил пять лет условно
Есть ли альтернатива ЕГЭ
ВОЗ предупредила о риске ранней смерти из-за длинного рабочего дня