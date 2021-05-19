Саудовская Аравия обязала граждан привиться от COVID для любой деятельности, такое сообщение опубликовано сегодня в Twitter-аккаунте министерства внутренних дел страны.

В сообщении говорится, что с 1 августа 2021 года граждане не смогут посещать госучреждения, экономические, общественные, культурные и другие мероприятия без справки о наличии прививки от COVID-19.

До сих пор частичные ограничения для невакцинированных применял Израиль. Например, там не разрешается находиться людям без прививки в закрытых помещениях ресторанов, но они могут поесть на открытых площадках. Также ограничивается допуск невакцинированных на любые массовые мероприятия в закрытых помещениях - на концерты, театральные постановки, а также на курорты. Но, в отличие от СА, в Израиле не вводили для непривитых прямого запрета на работу в офисном (а не удаленном) режиме.