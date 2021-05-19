В пятницу в Гааге (Нидерланды) Окружной суд города, как ожидается, возобновит слушания по делу о крушении малайзийского Boeing 777 под Донецком. Напомним: начался судебный процесс в Нидерландах 9 марта 2020 года. Месяц назад судья Мария Кнайф, отвечающая за связи со СМИ, заявила в интервью РИА Новости: приговоры обвиняемым по делу о крушении малайзийского Boeing суд в Гааге не планирует выносить до конца этого года. На 7 июня назначен старт разбирательства дела по существу, а несколько запланированных блоков слушаний продлятся до 2022-го.

13 октября 2015 г. Москва. Пресс-конференция по расследованию катастрофы рейса MH17. Фото: REUTERS

Семь лет назад Boeing 777 Malaysia Airlines, летевший 17 июля 2014 года из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, был сбит в воздушном пространстве Украины. Погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа. С самого начала политическая ангажированность вокруг трагедии под определенный сюжет, выгодный Западу и Украине, забивала здравый смысл. Неточности, подтасовки, откровенно недостоверные данные. При этом эксперты не раз указывали на грубые нарушения стандартов ИКАО. Не слишком ли затянулось разбирательство? На вопросы отвечает президент Международного консультативно-аналитического агентства "Безопасность полетов", член Всемирного фонда безопасности полетов (FSF) Валерий Шелковников.

Валерий Георгиевич, по мнению экспертов, совершенно очевидно: к гибели 298 человек привела безответственность Украины. Она не закрыла свое воздушное пространство, проигнорировав факт полномасштабных боевых действий, которые шли на ее территории. Ведь должна была закрыть?

Валерий Шелковников: Однозначно. Того требует Чикагская конвенция о международной гражданской авиации 1944 года. В соответствии с документами ИКАО, действовавшими на момент трагедии (а сейчас эти требования усилены), государство-член ИКАО несет ответственность за закрытие воздушного пространства не только в районах боевых действий, но и в случае проведения военных учений. Однако Украина, закрывавшая воздушное пространство над юго-восточной частью страны сначала до высоты 26000 футов, затем до 32000, полностью закрыла его лишь через несколько часов после трагедии. Когда уже был сбит малайзийский Boeing, летевший на высоте 33000 футов.

С самого начала политическая ангажированность вокруг трагедии под определенный сюжет, выгодный Западу и Украине, забивала здравый смысл

Катастрофы никогда не бывают следствием какой-либо отдельной причины: они происходят в результате взаимосвязи нескольких разных причин. Это важнейший постулат безопасности одного из основоположников концепции предотвращения катастроф американского ученого Дана Петерсена. Анализируя тревожную статистику ЧП в небе Украины в трагическом 2014 году, мы неоднократно сигнализировали о надвигающейся опасности: с 8 марта по 14 июня 2014 года - около десяти подряд авиционных трагедий! Один самолет подбит, еще один упал, еще один обстрелян, еще один подбит, три вертолета уничтожены… Гибли люди.

То есть обстановка буквально кричала о том, что в воздушном пространстве Украины существует серьезный фактор опасности?

Валерий Шелковников: Именно. А что происходило в те июньские дни рядом с Украиной - в воздушном пространстве Европы, одного из самых загруженных в мире, в районе ответственности "Евроконтроля" и Европейского агентства авиационной безопасности (EASA)? Кстати, Украина входит в район ответственности Евроконтроля и оперативно ему подчиняется.

Это очень важная ремарка.

Валерий Шелковников: Так вот в районе ответственности "Евроконтроля" проводились… военные учения НАТО с применением средств радиоэлектронной борьбы. В те же дни произошла потеря радиолокационной информации в воздушном пространстве Австрии, Германии, Чехии и Словакии: данные о местоположении самолетов, направлении, высоте и скорости пропали с экранов радаров гражданских диспетчерских служб.

Проще говоря, диспетчеры "ослепли"?

Валерий Шелковников: Ослепли. Беспрецедентный случай. "Евроконтроль" и EASA вынуждены были приступить к немедленному расследованию. А расследовать надо было с учетом важнейших требований ИКАО - "Руководства по мерам безопасности, принимаемым в связи с военной деятельностью, потенциально опасной для производства полетов гражданских воздушных судов".

Подобное уже наблюдалось 4 октября 2001 года, когда украинской ракетой был сбит гражданский лайнер российской авиакомпаниии "Сибирь"?

Валерий Шелковников: Именно. Как известно, в тот безумный день 2001 года украинские военные во время учений сбили ракетой над Черным морем пассажирский Ту-154, летевший из Тель-Авива в Новосибирск…

Эксперты сигнализировали мировому сообществу о надвигающейся опасности. Реакция была?

Валерий Шелковников: Практически никакой. Буквально за несколько дней до трагедии меня попросили дать интервью для одной из крупных иностранных медиакомпаний. Я говорил о тревожной ситуации в воздушном пространстве Украины. Но их интересовала лишь тема полетов над Крымом - западные политики настаивали на закрытии воздушного пространства над ним. Не там надо закрывать воздушное пространство, господа, а там, где действительно опасно, - говорил я. Частью пространства над акваторией черноморского флота управляет "Украэрорух", частью - "Крымаэронавигация". Самолеты летают, а согласования нет, нет координации. Не надо баловаться человеческими жизнями. В решении вопросов безопасности полетов должны участвовать только профессионалы, но не политики.

Валерий Шелковников: Почему в расследовании с рейсом MH17 роль ИКАО нижайшая - роль консультанта? Фото: Из личного архива

Через 90 минут после уничтожения Boeing 777 Malaysia Airlines украинские власти наконец-то закрыли воздушное пространство от земли и без ограничений на востоке Украины в Днепропетровском районе полетной информации. А ведь до этого периода воздушные суда иностранных авиакомпаний продолжали летать в воздушном пространстве над зоной ведения боевых действий. EASA, "Евроконтроль" и авиационные власти Украины молчали... Евроконтроль, запретив все полеты над Крымом под предлогом того, что в его воздушном пространстве безопасность полетов не может быть гарантирована, однако не имел возражений против полетов над территорией, где ведутся боевые действия.

По моему мнению, вся полнота ответственности лежит в первую очередь на Украине. С моим мнением согласны и руководители крупнейших мировых авиакомпаний. Кстати, British Airways, анализируя факторы опасности, прекратила полеты над Украиной за несколько недель до трагедии рейса МН17. Свое заявление сделал и Межгосударственный авиационный комитет о том, что расследование должно проводиться в соответствии с Приложением 13 к Конвенции о Международной организации гражданской авиации (ИКАО). МАК посчитал, что в такой сложной ситуации в районе катастрофы самолета Boeing 777 необходимо создать международную комиссию по расследованию катастрофы под эгидой ИКАО.

Валерий Георгиевич, вы много лет занимаетесь предотвращением авиационных происшествий, участвовали в работе госкомиссий по расследованию самых крупных катастроф. Как вы считаете: можно рассчитывать, что в конце концов будет вынесен однозначный и объективный вердикт?

Валерий Шелковников: Мне не совсем понятно, почему России приходится чуть ли не оправдываться за то, что над территорией другой страны был сбит гражданский самолет? Почему нарушаются документы Международной организации гражданской авиации - ИКАО, в которых четко сказано: за все, что происходит с самолетом в полете, отвечает страна, в чьем воздушном пространстве он находится?

Представление в Нидерландах доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777. Фото: Максим Блинов/РИА Новости

ИКАО определяет не только технические причины крушения, но и дает оценку нарушений с международно-правовой точки зрения. А отсюда и еще вопрос: почему расследование исключительно сложной катастрофы проводится не под эгидой ИКАО, а передано (исключительно) Нидерландам? Ведь когда в 1983 году нашей ПВО был сбит южнокорейский Boeing 747 в районе Сахалина над Охотским морем, расследования вело ИКАО. За десять лет до этого израильские F-4 сбили ливийский пассажирский самолет, и тогда тоже за расследование происшествия отвечала ИКАО. Есть и другие аналогичные примеры.

Увы, мне никто не объяснит, почему в случае с рейсом MH17 роль ИКАО в проводимом Нидерландами расследовании незначительная, нижайшая - роль консультанта. Как не прислушаться к словам г-на Онг Ти Кита, бывшего министра транспорта Малайзии, страны, второй по числу потерянных в катастрофе граждан: "После этой трагедии ИКАО все еще предстоит нарушить свою оглушительную тишину. Учитывая происшедшее с рейсом MH17, Малазийским авиалиниям следует пересмотреть свою традиционную зависимость от ИКАО".

Принцип расследования любой катастрофы: суд приступает к работе лишь после заключения о причинах трагедии, получив документ независимых экспертов, не вызывающий сомнений

Вы спрашиваете меня, когда мы узнаем всю правду о том, что произошло в небе над Донецком? Я не политик, я авиационный профессионал. Поэтому отвечу так: руководству Российский Федерации (внешнеполитическому ведомству, Генпрокуратуре, Следственому комитету) необходимо добиться, чтобы расследование проходило именно по эгидой ИКАО. Вот главная задача. Именно ИКАО, как ему и положено в силу доверенных без малого 200 государствами полномочий.

И Западу умерить пыл оголтелой русофобии. Вернусь к событию 1983 года, когда южнокорейский Boeing, нарушив воздушное пространство СССР и пролетев через запретную зону, был сбит над Охотским морем. Президент Рейган тут же объявил Советский Союз "империей зла". На Западе начался настоящий шабаш: отменены многие международные авиационные соглашения с СССР, и мы вынуждены были летать через третьи страны в те же США, Канаду, Великобританию…

Но ИКАО настойчиво расследовало эту трагедию. Генсек ИКАО Ив Ламбер неоднократно встречался с руководством СССР. Более того, он специально прилетал для встречи с начальником безопасности полетов ВВС маршалом Кирсановым (я был в команде Кирсанова) на военный аэродром Кубинка: чтобы пообщаться с боевыми летчиками и проверить знание ими сигналов для принуждения к посадке на английском языке. Именно под эгидой ИКАО, казалось, непримиримые в своих позициях эксперты двух стран пришли к компромиссу, ослабив тем самым напряженность в своем противоборстве. Кстати, такая тонкость: в момент инцидента с заблудившимся южнокорейским Boeing над Охотским морем летали два самолета-разведчика США. Тоже "боинги". Дальше - никаких комментариев!

Фрагмент обшивки экспериментального самолета на пресс-конференции в Москве, где были представлены результаты моделирования катастрофы малайзийского Boeing. Фото: Валерий Мельников/РИА Новости

В случае с малайзийским Boeing ИКАО пока не сказала свое веское слово?

Валерий Шелковников: Еще не поздно это сделать. Только тогда мир сможет получить на руки объективную, беспристрастную, далекую от политики оценку того, что же и почему произошло в июльский 2014 года день в незакрытом для полетов небе Украины. Пока же мы имеем дело с неприкрытой атакой на Россию тех, кто забыл принцип расследования любого авиапроисшествия: судебные инстанции приступают к своей работе лишь после заключения о причинах трагедии, получив при этом на руки документ независимых авиационных экспертов, не вызывающий сомнений. А не очередной тот, который, спотыкаясь и суетясь, несут в Гаагу весьма сомнительные, зато устраивающие следствие "свидетели" произошедшего.