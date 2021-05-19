Штрафы за разглашение персональных данных вырастут в разы

Сегодня за такие правонарушения физическим лицам могут выписать штрафы в размере от 500 до тысячи рублей, а должностным лицам - от 4 до 5 тыс. рублей. Согласно пояснительной записке, это не обеспечивает надлежащего профилактического эффекта.

В этой связи авторы предложили повысить штрафы в 5- 10 тыс. рублей для граждан и 40-50 тыс. рублей для должностных лиц. Устанавливается административная ответственность и в отношении юрлиц в виде штрафа от 100 тыс. до 200 тыс. руб.

Один из авторов проекта Василий Пискарев, который возглавляет думский комитет по безопасности и противодействию коррупции, пояснял ранее, что под это понятие подпадает достаточно много различных данных. Среди них - коммерческая или банковская тайна, тайна усыновления или тайна завещания, адвокатская тайна, тайна связи и многие другие.

Он напомнил, что действующие штрафы не менялись в течение десяти лет. И они перестали быть препятствием для того, чтобы та или иная личная информация, служебная, профессиональная тайна не стала достоянием общественности, продавалась или распространялась в интернете. Потому и было предложено "десятикратно увеличить штрафы, чтобы защитить граждан и их персональные данные, защитить бизнес от посягательств различных мошенников".

Кроме того, закон вводит особое наказание за распространение данных силовиков и их близких, полученных с использованием служебного положения. Это будут штрафы от 20 до 40 тыс. для граждан, для должностных лиц они составят от 50 тыс. до 100 тыс. руб., для ИП - от 100 тыс. до 200 тыс. руб. Предусмотрены также штрафы до 300 тыс. рублей для юрлиц.

Речь о данных судей, прокурорских работников, следователей, военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, а также других правоохранительных органов.