Синоптик рассказал о погоде в Москве в конце мая и начале июня

В конце мая в Москве будет прохладная погода с кратковременными дождями, рассказал ТАСС ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По словам синоптика, этот температурный режим сохранится и в начале июня.

"Температура до конца месяца возвращается в рамки климатической нормы, то есть ночью будет в среднем 7-12 градусов, днем - примерно около 18-23 градусов", - отметил Тишковец.

Специалист предупредил, что с 19 мая практически каждый день будут идти короткие весенние дожди, а начало июня будет умеренно прохладным.