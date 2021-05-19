Повсеместное применение информационных и автоматизированных систем в качестве активных составляющих транспортного процесса и экономической деятельности в целом становится реальностью наших дней.

Дальнейшие перспективы развития транспорта будут определять новые принципы организации управления потоками пассажиров и грузов, комплексное выстраивание экосистемы логистических коридоров, новые источники энергии и беспилотные системы. Все это невозможно без сквозной цифровизации отрасли.

Уже сегодня значительное число пассажиров на авиатранспорте и железной дороге приобретают билеты с использованием электронных систем. В грузовом сегменте цифровые новации коснулись перевозки грузов в морских портах и железнодорожным транспортом, которые оформляются в безбумажном виде благодаря системам ЭТРАН и ИНТЕРТРАН.

Но раньше всех приоритет цифровые технологии получили в сфере безопасности. Так, с 2013 года действует Единая государственная информационная система обеспечения транспортной безопасности (ЕГИС ОТБ). А приоритетами сегодняшнего дня становятся широкая интеграция возможностей систем спутникового мониторинга в работу транспортного комплекса. Так, например, в минувшем году созданы и обновлены более 9 тысяч километров электронных навигационных карт внутренних водных путей, выполнено свыше 8 тысяч транзитных автомобильных и железнодорожных перевозок "санкционных" грузов с применением электронных навигационных пломб.

В целом на ближайшую перспективу среди основных целей и задач работы минтранса заявлена реализация мероприятий ведомственной целевой программы "Цифровая платформа транспортного комплекса". К 2024 году в централизованном банке данных информационно-аналитической системы регулирования на транспорте (АСУ ТК) должны обрабатываться десятки тысяч показателей состояния транспортной системы. В 2020 году количество показателей, обрабатываемых в АСУ ТК и характеризующих состояние транспортной системы, составило 1300 единиц, а коэффициент ее бесперебойной работы достиг 99,2 процента. К ней уже подключены 45 субъектов РФ и их информационных источников. При этом доля инфраструктурных проектов на транспорте с участием государственного финансирования, при подготовке которых используются системы эффективного транспортного планирования в составе АСУ регулирования на транспорте, составило 20 процентов.

С 2024 года электронные документы станут обязательными, а бумажные останутся в прошлом

"Цифровизация - одно из важнейших направлений работы Минтранса России, сквозное, затрагивающее все виды транспорта, - отметил глава ведомства Виталий Савельев. - В рамках реализации цифровой повестки ЕАЭС по инициативе Минтранса России сформирован и утвержден перечень приоритетных сервисов и цифровой инфраструктуры экосистемы цифровых транспортных коридоров ЕАЭС, которые будут реализованы в 2021-2022 годах на пространстве Союза".

Так, в результате проведенного эксперимента по оформлению электронных транспортных накладных и путевых листов в электронном виде с 1 января 2022 года появится возможность применять транспортную накладную, заказ-наряд и сопроводительную ведомость в электронной форме на автомобильном транспорте. В текущем году планируется создать соответствующую государственную информационную систему, которая позволит к 2024 году перевести около 3 миллиардов электронных перевозочных документов в электронный вид. Это затронет более 7 миллионов активных участников перевозки. Таким образом, с 2024 года электронные документы станут обязательными, что даст двойной экономический эффект. Во-первых, ускорение грузоперевозок благодаря упрощению контрольно-надзорных функций, а во-вторых, "обеление" рынка. В планах минтранса также заявлено развитие беспилотных транспортных систем. Уже в этом году будет запущена эксплуатация беспилотных грузовиков в условиях Крайнего Севера, а к 2024 году беспилотники с коммерческой загрузкой поедут по трассам Москва - Санкт-Петербург и Москва - Казань. Что касается сферы пассажирских перевозок - здесь продолжается развитие биометрических сервисов идентификации, в первую очередь в аэропортах и на наземном городском транспорте.

Бесконтактная форма оплаты проезда в городском и пригородном транспорте - это удобно, а с учетом пандемии еще и безопасно. Фото: РИА Новости www.ria.ru

Очевидно, что решение этих и других задач невозможно без инструментов объективного контроля и анализа большого массива данных. Поэтому в стране создается Ситуационный центр, который обеспечит обработку данных и аналитику для управления сложными системами: от моделирования транспортных потоков в реальном времени вплоть до передачи управления теми или иными процессами искусственному интеллекту - например, для поддержания работоспособности объектов инфраструктуры. Цифровые технологии также позволят повысить безопасность и снизить стоимость обслуживания и ремонта объектов - например, за счет внедрения BIM-технологий и цифровых двойников. Здесь экспертами ожидается снижение расходов на техническое обслуживание и ремонт практически на треть к 2024 году. Инициативы государства в цифровизации транспортной отрасли активно поддерживает бизнес. Как считает гендиректор ГК "Деловые Линии" Фарид Мадани, сегодня нестабильные внешние условия и необходимость быстро и эффективно удовлетворять изменяющийся спрос клиентов подталкивают компании к поиску новых решений в оптимизации работы. По его словам, многие внутренние процессы грузоперевозчик сейчас выстраивает с помощью мультиагентных систем, которые помогают сократить издержки, повысить эффективность процессов и освободить ресурсы для развития компании. "Благодаря нескольким взаимодействующим интеллектуальным агентам или компьютерным программам можно принимать решения даже в условиях неопределенности и отсутствия информации. Такой подход максимально адаптивен к динамично изменяющимся условиям среды и позволяет контролировать все процессы из одного центра", - отметил он. Например, специализированные платформы позволяют увеличить скорость обслуживания клиентов в контакт-центре на 30 процентов, на 50 процентов сократить сроки обучения персонала и до 10 процентов снизить затраты за счет анализа возможных поломок.

Кстати

"Цифра" уже сейчас активно трансформирует работу транспортно-логистических систем как на уровне государственного контроля и управления, так и на уровне отдельных компаний. Электронные билеты, онлайн-регистрация на рейсы, "умные" системы навигации, вызов такси через приложение в телефоне - уже привычные вещи. А в скором времени такими же повседневными обещают стать беспилотный транспорт, интеллектуальные системы управления транспортными потоками, "умные" дороги, которые самостоятельно будут отслеживать "серых" перевозчиков, и многое другое, что сегодня кажется фантастикой.