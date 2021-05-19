СМИ: Госдеп отказался вводить санкции против "Северного потока-2"

Вашингтон отказался вводить санкции против компании-оператора "Северного потока-2" - Nord Stream 2 AG и ее управляющего директора Матиаса Варнига. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Сообщается, что 19 мая представитель госдепа США заявил во время выступления перед конгрессом, что Nord Stream 2 AG вовлечен в деятельность, которая по законодательству США должна быть наказуема с помощью санкций, но администрация Байдена отказалась от этого. Как объяснил представитель ведомства - из соображений национальной безопасности.

Агентство не уточнило, были ли в отчете для конгресса приведены другие предложения по возможным рестрикциям против "Северного потока-2".