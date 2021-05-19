Совфед обязал банки указывать причину отказа в ипотечных каникулах

Банки будут обязаны объяснять заемщику причину отказа в предоставлении отсрочки по ипотечному кредиту. Такой закон одобрил в среду на пленарном заседании Совет Федерации.

По действующему законодательству, заемщики, попавшие в трудную жизненную ситуацию, имеют право обратиться в банк с просьбой о предоставлении льготного периода на срок не более шести месяцев. В течение этого сроки выплаты могут быть уменьшены или приостановлены. Льгота предоставляется при одновременном соблюдении нескольких условий, в том числе - падении доходов более чем на 30%.

Документ обязывает банки в уведомлении об отказе указывать его причины, в противном случае граждане могу обжаловать решение кредитной организации в судебном или досудебном порядке. По словам заместителя председателя Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Мухарбия Ульбашева, это положение защитит права заемщиков и снизит число необоснованных отказов в предоставлении ипотечных каникул.