Совфед упростил поручение туристических виз в Россию

Иностранцы смогут получать полугодовые визы для турпоездок в Россию при наличии брони в гостинице, даже есть их страна не выдает визы россиянам на таких условиях. Такие поправки в закон о въезде в РФ и выезде одобрил в среду Совет Федерации.
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Главное условие - наличие подтверждения о приеме иностранного туриста организацией из единого реестра туроператоров РФ или о бронировании места в гостинице, также входящей в единый перечень.
Согласно ранее действовавшему порядку, иностранцы могли получить туристическую визу на срок до одного месяца, либо до шести месяцев на основе принципа взаимности.
Закон вступает в силу по истечении 90 дней после дня его официального опубликования.