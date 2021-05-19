Совфед упростил поручение туристических виз в Россию

Иностранцы смогут получать полугодовые визы для турпоездок в Россию при наличии брони в гостинице, даже есть их страна не выдает визы россиянам на таких условиях. Такие поправки в закон о въезде в РФ и выезде одобрил в среду Совет Федерации.

Фото: Владимир Гердо/ТАСС