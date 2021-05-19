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Рубрика: Общество

Закусим, чем принтер послал

Современные технологии меняют рынок продуктов питания
Текст: Анастасия Павлова
Российская газета - Спецвыпуск № 109(8460)
К 2040 году в мире традиционное мясо будет занимать лишь 40 процентов рынка, его вытеснит растительное и клеточное мясо. Искусственный синтез белка, пища из 3D-принтеров, умная упаковка с RFID-метками, доставка за считаные минуты - ближайшее будущее пищевой индустрии.
Для некоторых модных диет производители продуктов питания исследуют молекулярный состав съестного. Фото: Татьяна Кравченко Для некоторых модных диет производители продуктов питания исследуют молекулярный состав съестного. Фото: Татьяна Кравченко
Для некоторых модных диет производители продуктов питания исследуют молекулярный состав съестного. Фото: Татьяна Кравченко

Эксперты называют все это FoodTech. По оценкам J'son & Partners Consulting совместно с ГК "ЭФКО" и Московской биржей, мировой объем рынка FoodTech к 2025 году достигнет 390 миллиардов долларов. "В России этот сегмент отстает от мировых лидеров - США, Европы, Китая, но с прошлого года начал развиваться активнее", - говорит Станислав Варич, руководитель российского стартапа Connectome.ai.

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
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В ближайшие пять лет нас ждет серьезное изменение рынка пищевой индустрии. Менять "пищевку" будут сразу несколько факторов. Но обо всем по порядку.

Тренд на заботу о своем здоровье станет еще более выразительным. Уже сейчас, согласно исследованию "ЭФКО Инновации", 35 процентов наших соотечественников считают, что правильное питание - это сбалансированный рацион из натуральных и качественных продуктов. Впрочем, половина россиян питается, не придерживаясь никаких правил. Переманивать на светлую сторону производителям здоровой еды еще есть кого. "Люди поймут, что состояние здоровья и качество жизни напрямую зависят от того, чем и как они питаются. Нам есть куда расти", - говорит Анастасия Грашкина, сооснователь сервиса доставки наборов здоровой еды BeFit.

В то же время население Земли растет, и накормить миллиарды людей качественной пищей становится все сложнее. Здесь будут подключать технологии. "Мне очень нравится российский стартап iFarm. Они занимаются производством и проектировкой вертикальных ферм. Технология позволяет выращивать натуральную зелень, ягоды и овощи круглый год, в закрытых помещениях, хоть дома", - говорит Анастасия Грашкина. iFarm - это модульная фабрика для городского вертикального фермерства в закрытых помещениях. Технологии позволяют круглый год выращивать абсолютно здоровые растения без использования пестицидов.

В США уже давно и успешно работает Beyond Meat. Компания производит альтернативное мясо, которое по вкусовым и визуальным характеристикам практически неотличимо от настоящего. В России тоже есть такие производители. Компании Welldone и Greenwise производят мясную продукцию растительного происхождения из белка пшеницы, белка бобовых и сои. Прогнозируемый объем мирового рынка мясных продуктов на основе растительного протеина составляет около 4 миллиардов долларов к 2025 году (данные приводит J'son & Partners Consulting).

На мировом рынке растет интерес к альтернативной рыбе, как из растительного сырья, так и с использованием клеточных технологий. По данным J'son & Partners Consulting, к 2025 году объем рынка искусственной рыбы достигнет 300 миллионов долларов.

Фото: EPA
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Протеин из насекомых эксперты считают даже более перспективным, чем альтернативную рыбу. К 2023 году мировой рынок этого продукта составит около 1,2 миллиарда долларов (J'son & Partners Consulting ссылается на данные компании Meticulous Research).

"У нас все больше научных доказательств о пользе правильного питания. Все, что мы едим, в долгосрочной перспективе влияет на здоровье. Подобрать потребителю подходящую еду можно, опираясь на анализы и исследования", - говорит Ольга Зиновьева, CEO и основательница Elementaree.

Появляются инновационные смеси и батончики, которые улучшат работу мозга и повышают иммунитет. Например, HVMN (продукты для кетопитания и ноотропы) получили финансирование от американского венчурного фонда Andreessen Horowitz.

За принципиально новыми видами продуктов "тянется" тренд на экологичную упаковку. В сегменте новых технологий в области экологичных упаковок можно выделить: "Данафлекс", Stora Enso, "Европласт". Будут появляться легко перерабатываемые материалы для упаковок, умные упаковки с RFID-метками, отсканировав которые покупатель получит информацию о продукте на свой смартфон. Яркий пример: американский стартап Apeel. Они создали растительное покрытие для овощей и фруктов. Специальная оболочка, "дополнительная кожура" позволяет увеличить сроки хранения продуктов вдвое и не использовать пластик. В 2020 году поставщики, которые использовали Apeel, предотвратили порчу более 5 миллионов плодов авокадо.

Из-за пандемии пищевые предприятия еще больше усилий вкладывают в биобезопасность. "Два года назад мы запатентовали систему "Direktiva: Санитария", которая представляет собой "умный рукомойник" и использует технологии искусственного интеллекта и видеоаналитики для защиты сотрудников и клиентов от бактерий, вирусов и других болезнетворных организмов", - рассказывает Станислав Варич.

Система обучает персонал, контролирует соблюдение санитарных норм и допускает персонал на рабочее место только после прохождения всех регламентов. Сегодня ее активно используют PepsiCo, ГК "Дамате", бренды "Молком", "Мясницкий ряд" и Elementaree.

Уже понятно, что пищевые производства ждет цифровая трансформация: AR и VR-технологии для удаленного управления оборудованием и устранения неполадок, роботизированная сортировка продуктов и выявление некачественного сырья, IoT в сельском хозяйстве, искусственный интеллект, машинное зрение и big data для автоматизации, прогнозирования и контроля самых разных процессов.

Фото: Istock
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Пищевая индустрия будет двигаться к индивидуализации конечного продукта и ускорении доставки. Все это приведет к появлению новых производств, которые похожи на фабрики-кухни, они уже есть в сегменте ресторанов.

"Сервисы по онлайн-доставке прошли огромный путь всего за год, вместо десяти. Огромное количество людей попробовали доставку и стали регулярными потребителями. Изменение канала, через который люди получают еду, приводит к сдвигу продуктовой корзины. Думаю, что доставка продуктов будет идти в сторону персональных решений", - говорит Ольга Зиновьева.

Кстати

Мировой рынок персонализированного питания достаточно объемный. J'son & Partners Consulting со ссылкой на Axiom Market Research & Consulting оценивает его объем в 2018 году в 7,2 миллиарда долларов США. К 2025 году он достигнет 11,5 миллиарда долларов. Эксперты включили сюда все сервисы, диагностические компании, функциональные продукты питания и БАДы.

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