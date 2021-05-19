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19.05.2021 15:16
Рубрика: Культура

Археологи нашли загадочную структуру в древней "Стране слепых"

Текст: Денис Передельский

В Турции археологи при проведении раскопок в Стамбуле обнаружили руины загадочной структуры, возраст которой может достигать 2300 лет. Она расположена на территории так называемой "Страны слепых", которая упоминается в источниках 2500-летней давности.

Фото: iStock
Доисторические гробницы с загадочными рунами раскопали в Стамбуле

Как сообщает Hurriyet Daily News, открытие было сделано в одном из самых "европейских" районов Стамбула - Кадыке. В древности здесь располагался загадочный город Халкидон, который в исторических источниках именуется "Страной слепых".

В прошлом году археологи уже раскопали здесь десятки ранее неизвестных сооружений. Вновь открытая таинственная структура была обнаружена возле железнодорожной станции Хайдарпаша.

Сообщается, что она занимает большую площадь и имеет апсидальную форму, характерную для древних церквей. Общая площадь раскопанных остатков составляет около 350 тысяч квадратных метров. Археологи установили, что это сооружение по своим размерам заметно превосходило современный вокзал.

По оценкам экспертов, оно могло быть построено в третьем веке до нашей эры. Кстати, "Страна слепых", как считается, появилась около 2500 лет назад. При раскопках были обнаружены некоторые предметы, в том числе глиняные сосуды и монеты разных эпох. Самые древние из монет датированы шестым годом до нашей эры.

Фото: Errikos Maniotis, Aristotle University of Thessaloniki in Greece
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Ученые говорят, что находка дает новые важные сведения о загадочном городе Халкидоне, древней столице "Страны слепых". Однако признают, что предназначение раскопанного сооружения пока остается загадкой. Его архитектура не дает никаких ключей к разгадке функционала.

Пока понятно лишь то, что найденное здание является самым старым архитектурным сооружением, обнаруженным при раскопках в этом районе. Руководитель проекта Мехмет Али Полат говорит, что оно могло быть святилищем.

"Но надо также учесть, что здесь располагался северо-западный порт древнего города Халкидона, - отметил археолог. - Поэтому столь крупное строение могло служить складом. На другой стороне дороги мы обнаружили группу зданий, которые могли быть одним небольшим летним дворцом".

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