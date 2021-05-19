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19.05.2021 15:45
Рубрика: Русское оружие

Партию китайских танков VT5 в июне доставят в Бангладеш

Текст: Алексей Моисеев
Сухопутные войска Бангладеш получат в июне текущего года партию китайских танков VT5. Об этом сообщает Defense Technology of Bangladesh-DTB.

Этот же источник в середине лета минувшего года информировал о поставках в страну таких боевых машин. Однако позже информация не получила какого-либо подтверждения.

Как предполагается, в Бангладеш прибудет более четырех десятков таких танков. В течение нескольких лет их общее число составит 150. Они предназначены для замены устаревших Тип 62, разработанных в начале 60-х годов.

Армия Бангладеш, традиционно закупающая продукцию военно-промышленного комплекса КНР, стала первой, решившей обзавестись новейшими VT5.

Хотя эти танки и относятся к легким, их боевая масса в зависимости от дополнительной защиты может доходить до 36000 кг. В качестве вооружения применена 105-мм нарезная пушка с автоматизированной системой заряжания. С ней спарен 7,62-мм пулемет.

Фото: Freedom's Falcon / wikipedia.org
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Также на крыше башни устанавливаются 12,7-мм зенитный пулемет и 35-мм автоматический гранатомет. Современные прицелы наводчика и командира имеют ночные тепловизионные каналы.

Мощность двигателя составляет 1000 л.с. Максимальная скорость по шоссе -70 км/ч. Экипаж - 3 человека.

Ожидается, что вслед за Бангладеш этот танк приобретут и военные других государств.

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