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19.05.2021 15:56
Рубрика: Общество

Священный комплекс кельтов обнаружен на вершине Альп

Текст: Денис Передельский
Фото: Inrap Фото: Inrap
Фото: Inrap

Во Франции специалисты национального Института превентивных археологических исследований (Inrap) провели первые за прошедшее десятилетие изыскания в самом "сердце" Верхних Альп и раскопали древнее святилище римского периода.

Фото: Ian Cartwright, Scientific Reports 2021
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Краткий отчет об исследовании опубликован на сайте Inrap. Работы были проведены на вершине французских Альп, в районе небольшого городка Бати-Монтсалеон.

Еще в 2010 году археологи обнаружили здесь остатки ограды римского периода, а также небольшие участки с остатками храмов кельтского происхождения.

Только весной 2021 года археологи вернулись сюда, чтобы провести масштабные раскопки. Они показали, что культовый комплекс римского периода был гораздо крупнее, чем предполагалось до сих пор.

Во-первых, археологи установили, что это место непрерывно использовалось людьми на протяжении шести столетий - с I века до нашей эры и до V века нашей эры. Во-вторых, были найдены археологические доказательства религиозного предназначения раскопанного комплекса. Это была довольно большая священная территория, которая называлась теменос. На ней было расположено несколько небольших храмов (фана).

Самый древний из них датирован концом I века до нашей эры. Сделать это удалось благодаря изучению артефактов, найденных здесь. Археологи также установили, что было два исторических периода использования священной территории, а временной рубеж приходится на III век нашей эры.

Фото: iStock
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В ходе работ было найдено большое количество археологических материалов, в том числе и остатки помещений, в которых, вероятно, проживали священники. Найдено большое количество масляных ламп, фрагментов бронзовых зеркал, перфорированных листов, монет мелкого номинала. Интересно, что эти предметы были буквально разбросаны по всему теменосу.

Также найдена ритуальная яма (фависс), в которой находилось около сорока прекрасно сохранившихся жертвенных масляных ламп. Во время новой кампании археологи также обнаружили человеческие захоронения - две группы погребальных урн, которые располагались по обе стороны от входа в целлу, главное местное святилище.

Нашли здесь археологи и то, что можно интерпретировать как постоялый двор, предназначенный для паломников. Эксперты считают, что в древности это место было культовым центром притяжения жителей не только данного региона. Есть мнение, что сюда стекались паломники со всей Римской империи.

Некоторые подношения, как установили специалисты, связаны с языческими культами галльского народа Воконс, который занимал эти земли. Другие предметы указывают на то, что их принесли издалека, в частности, из греческого города Салоники.

Общество Наука Культура Арт Музеи и памятники

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