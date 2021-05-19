Трутнев предложил повысить налоги предприятиям, где не растут зарплаты

Для предприятий, где темпы роста заработной платы отстают от темпов инфляции, необходимо повысить налоги на дивиденды. Об этом заявил вице-премьер, полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев на форуме "ProДФО - Хабаровский край".

Он отметил, что полпредство следит за обстановкой и обращает внимание на беспокойство людей, связанное с ростом цен. "Мне вообще кажется, что можно бы и связать темпы роста зарплаты на предприятии с налогообложением дивидендов собственников. Чтобы они понимали, что если они сами хотят зарабатывать деньги, то они и людям должны помогать, с людьми делиться прибылью предприятия", - сказал вице-премьер.

По словам Трутнева, этим вопросом "точно надо заниматься", а соответствующие предложения он вынесет на рассмотрение премьер-министра Михаила Мишустина.