Турчак предложил Путину перенести перепись населения на октябрь

Секретарь Генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак предложил президенту РФ Владимиру Путину перенести Всероссийскую перепись населения на октябрь.

Он пояснил, что в июне официально стартует и продлится до сентября избирательная кампания в Госдуму, и по времени она совпадает с проведением переписи, которая запланирована на август-сентябрь этого года.

"Как нам кажется, если переписчики и агитаторы одновременно пойдут по домам, это создаст ненужное напряжение, а где-то вызовет и прямое раздражение", - сказал Турчак в ходе совещания по реализации отдельных положений Послания Федеральному Собранию.

Путин пообещал рассмотреть это предложение.