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19.05.2021 14:14
Рубрика: Власть

Турчак предложил Путину перенести перепись населения на октябрь

Текст: Айсель Герейханова

Секретарь Генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак предложил президенту РФ Владимиру Путину перенести Всероссийскую перепись населения на октябрь.

Фото: iStock
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Он пояснил, что в июне официально стартует и продлится до сентября избирательная кампания в Госдуму, и по времени она совпадает с проведением переписи, которая запланирована на август-сентябрь этого года.

"Как нам кажется, если переписчики и агитаторы одновременно пойдут по домам, это создаст ненужное напряжение, а где-то вызовет и прямое раздражение", - сказал Турчак в ходе совещания по реализации отдельных положений Послания Федеральному Собранию.

Путин пообещал рассмотреть это предложение.

Власть Работа власти Внутренняя политика Партии "Единая Россия" Президент Всероссийская перепись населения 2021 года

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