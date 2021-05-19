Ученые Беларуси и России проводят уникальное исследование

Проверить свой иммунитет можно в эти дни в Минске. Совместные исследования по коллективной иммунной защите от COVID-19 проводят Минздрав Беларуси и Роспотребнадзор. Корреспондент "СОЮЗа" решил не упустить возможности оценить свои защитные силы перед коронавирусом. Заполнил в интернете анкету и на голодный желудок направился в поликлинику N 39. 10-15 минут ожидания, сдача крови на обычный анализ - и через несколько дней на электронную почту придет результат.

Исследование проводится в авторитетном Республиканском научно-практическом центре эпидемиологии и микробиологии, чтобы данные были сопоставимы и репрезентативны. Проект вызвал в стране огромный интерес. Необходимые для исследований 12 тысяч "вакансий" были заполнены добровольцами за несколько дней. Проект охватывает всю Беларусь и будет проводиться в несколько этапов. Предполагается, что таким образом можно определить постинфекционный и поствакцинальный иммунитет населения. Цель - скорректировать методику борьбы с коронавирусом.

- Исследование предполагает оценку популяционного иммунитета и позволит скорректировать санитарно-эпидемиологические мероприятия, - отметила заместитель главного врача Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Ирина Глинская. - Вероятнее всего, речь будет идти об их ослаблении.

В Минске уже налажен производственный выпуск российской вакцины "Спутник V"

Тестирование говорит конкретному участнику исследования об уровне его постинфекционного иммунитета. Однако оно не предназначено для того, чтобы принимать решение о вакцинации.

Окончательные выводы будут сделаны к концу года. А пока в Беларуси разворачивается вакцинация населения. В государственных медучреждениях в первую очередь прививают пожилых людей и пациентов с хроническими заболеваниями, медиков, педагогов, социальных работников. Используется препарат российского научного центра "Вектор" "ЭпиВакКорона" и в меньшей степени китайский "Синофарм". Уже привиты сотни тысяч людей. Темпы будут нарастать. Так, в Гродненской области уже привиты около 4 процентов жителей. Здесь открыты 58 пунктов вакцинации, большинство из них на базе медицинских учреждений, часть - на крупных предприятиях. При необходимости будут развернуты передвижные пункты вакцинации.

Недавно в Минске налажен выпуск российской вакцины "Спутник V". Предприятие "Белмедпрепараты" получает ее в виде субстанции, которую здесь разливают по ампулам и упаковывают. Необходимые для этого опыт и высокотехнологичное оборудование имеются. Ранее по такому же методу на "Белмедпрепаратах" разливали российскую вакцину "Гриппол Плюс". Предприятие готово выпускать в месяц до 500 тысяч доз препарата, защищающего от коронавируса. Опытная партия вакцины прошла всестороннюю проверку в России, где подтвердили ее полное соответствие оригиналу.

Беларусь разрабатывает и свою вакцину, такое поручение дал Президент Александр Лукашенко. Недавно получен кандидатный, как выразился замминистра - главный государственный санитарный врач Александр Тарасенко, вариант препарата.

- Мы пошли по пути создания вакцины классического типа - убитой цельновирионной, - пояснил Александр Тарасенко. - Эта технология хорошо апробирована и применяется уже больше столетия.

Вакцина содержит полный набор антигенов, необходимых для выработки иммунного ответа организма на инфекцию. Кроме того, предполагается, что белорусский препарат не будет вызывать у человека отдаленных и побочных последствий. Возможно, препарат появится в распоряжении медиков в конце нынешнего - начале следующего года. Но будет ли вирус "ждать" так долго? Ученые утверждают, что смогут оперативно изменить состав вакцины, если появятся новые штаммы.

Все это позволило министру здравоохранения Беларуси Дмитрию Пиневичу оптимистично заявить, что осенью пандемия COVID-19 проявится в стране в гораздо меньших масштабах, а борьба с инфекцией продолжится до февраля 2022 года.