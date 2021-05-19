Умер итальянский певец и актер Франко Баттиато

Итальянский певец, композитор, режиссер, сценарист, актер и художник Франко Баттиато умер в своем доме на Сицилии на 77-м году жизни 18 мая.

Причиной смерти музыканта названа болезнь, одолевшая Баттиато некоторое время назад. Об этом пишет La Repubblica.

Баттиато родился 23 марта 1945 года на Сицилии. В восемнадцать, после смерти отца, который запрещал сыну заниматься музыкой, Франко бросил колледж и отправился в Милан - "становиться звездой". Что ему удалось через пять лет.

В 1970-м записал первую итальянскую прог-роковую композицию La convenzione, год спустя выпустил дебютный альбом Fetus (Эмбрион"), проложивший начало региональной авангардной сцене, как считается. Имел большой успех в 80-е. Тесно сотрудничал с Мильвой.

В нулевых взялся за кинематограф, став продюсером и режиссером ряда фильмов. В нескольких проектах появился как актер, в частности - в хорроре 1973 года Коррадо Фарины "Баба-Яга".