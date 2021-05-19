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Рубрика: В мире

Университет Хопкинса: В мире сделано более 1,5 млрд прививок от COVID-19

Фото: AFP/Jack TAYLOR Фото: AFP/Jack TAYLOR
Фото: AFP/Jack TAYLOR

Американский университет Джонса Хопкинса распространил информацию о количестве прививок от коронавируса, сделанных по всему миру.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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Согласно подсчетам, основанным на данных федеральных и местных властей, а также СМИ и ряда открытых источников, на планете уже сделано 1 506 193 159 прививок от COVID-19, пишет РИА Новости. Университет также отмечает, что общее число случаев заражений коронавирусом в мире превышает 163,7 миллиона, скончались более 3,3 миллиона человек.

России удалось быстро создать три вакцины от коронавируса, скоро в обороте появится и четвертая, вакцинация набирает темпы. Об этом заявил президент Владимир Путин. Он также отметил, что Россия оказывает адресную помощь более чем 60 государствам на всех континентах. "Мы делимся опытом и помогаем в налаживании производства отечественных вакцин на зарубежных предприятиях. Кстати, пока этого, кроме России, никто не делает", - подчеркнул президент.

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