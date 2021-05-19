В акватории российской арктической зоны стартует строительство подводной волоконно-оптической линии связи Мурманск - Владивосток, получившей название "Полярный экспресс". Этот ключевой проект информатизации станет мощным импульсом развития Севморпути и всего Арктического региона.

Часть контейнерного потока между Азией и Европой со временем перейдет на Севморпуть, и надежная связь на маршруте будет кстати. Фото: РИА Новости www.ria.ru

На сегодня 98 процентов мирового интернет-трафика транспортируется именно по подводным волоконно-оптическим линиям связи (ВОЛС). Проект трансарктической подводной ВОЛС Мурманск - Владивосток был анонсирован в ноябре прошлого года, сейчас начинаются разворачиваться первые работы на участках его прохождения. Реализация проекта позволит подключить новые подводные цифровые магистрали района Арктического побережья и Дальнего Востока, обеспечив надежными высокоскоростными каналами связи передачи данных портовую инфраструктуру на трассе Северного морского пути и в ДФО. В перспективе подключение нового канала связи позволяет рассматривать возможность расширения проекта "Большой Северный морской путь", который может пройти от Санкт-Петербурга до Владивостока.

Новая система ВОЛС Мурманск - Владивосток общей протяженностью 12,65 тысячи километров будет проложена по географически кратчайшему и не имеющему аналогов подводному маршруту между Европой и Азией. "С учетом того, что в этом мае РФ принимает на себя председательство в Арктическом совете на двухлетний срок, реализация проекта, в том числе и в рамках международного сотрудничества с другими государствами-участниками, станет значимым вкладом РФ в развитие мировой информационно-телекоммуниционной инфраструктуры. Это особенно важно в условиях все возрастающей потребности в увеличении мощности магистральных каналов связи и развития цифровой экосистемы между Европой и Азией", - отметил замминистра транспорта РФ Александр Пошивай.

На сегодня интернет-трафик в российской Арктике носит достаточно фрагментарный характер и уже едва ли справляется с тем потоком передачи данных, который активизировался за последнее время. Установить здесь новые информационно-телекоммуникационные системы операторы связи и корпорации пытались и раньше. В 2020 году одна из компаний даже начала изыскания для прокладки вдоль побережья трансарктической линии связи в рамках международного проекта Arctic Connect.

Отечественные предприниматели давно готовы стать пользователями подобных сетей, однако осуществить подобные планы в рамках бизнес-проекта отдельным компаниям, даже крупнейшим, едва ли по силам. К примеру, по предварительным данным, стоимость строительства ВОЛС Мурманск - Владивосток оценивается в 65 миллиардов руб. Поэтому не случайно координатором межведомственного взаимодействия этой стратегической инициативы, без которой невозможно решить задачи, обозначенные в Стратегии развития АЗ РФ до 2035 года, стало государство.

Сегодня интернет-трафик в российской Арктике уже еле справляется с передачей потока данных

Проект осуществляется под эгидой минтранса, Федерального агентства морского и речного транспорта и при помощи двух его подведомственных организаций ФГУП "Росморпорт" и ФГУП "Морсвязьспутник". Последнее определено оператором новой ВОЛС. Сейчас "Морсвязьспутник" ведет переговоры с потенциальными партнерами для проведения стыковки "Полярного экспресса" и действующих национальных и международных магистральных сетей связи, а также определяет пул потребителей, заинтересованных в проекте. "Сейчас, с учетом пандемии, спрос на телекоммуникационную инфраструктуру, на интернет-каналы растет, и это послужило еще одним фактором для принятия решения в отношении строительства новой ВОЛС. В том числе существует потребность международного трафика связи из Европы в Азию и обратно", - прокомментировал генеральный директор "Морсвязьспутника" Андрей Куропятников.

По его словам, прежде чем приступить к реализации проекта, были проведены большие маркетинговые исследования, в том числе с привлечением ряда консалтинговых компаний, как российских, так и зарубежных, которые подтвердили его значимость. Тем более что средний срок жизни ВОЛС составляет около 25 лет. То есть сейчас та инфраструктура, которая была создана в начале 2000-х, подходит к окончанию срока полезного использования, и потребность в подводных кабелях будет все нарастать.

А вот техническое исполнение проекта находится в зоне компетенций "Управления перспективных технологий", которое будет производить весь комплекс работ в сфере инженерных изысканий, проектирования и дальнейшей прокладки и создания береговой инфраструктуры.

Как пояснил гендиректор компании "Управление перспективных технологий" Алексей Стрельченко, в работе будут задействованы 9 судов. Из них 4 изыскательских, 2 судна обеспечения и 2 кабелеукладчика. Вход ВОЛС с суши будет происходить методом горизонтально направленного бурения. Дальше основная трасса будет идти преимущественно путем заглубления кабеля на 1,5 метра. И в тех местах, где невозможно это сделать по ряду геологических либо других причин, будет использоваться усиленный кабель. На трассе планируется установить 150 оптических ретрансляторов-усилителей. Скорость передачи по волокнам составит до 100 Тбит/с.

65 миллиардов рублей составляет предварительная стоимость проекта "Полярный экспресс"

Все морские и инженерные изыскания трассы уже проведены более чем наполовину. Подрядчики построили береговую станцию в поселке Териберка (Мурманская область), откуда первый участок ВОЛС проляжет до полярного поселка Амдерма. Укладку кабеля предполагается вести одновременно с противоположных концов, а построить магистраль планируется к 2026 году.

На сегодня очевидно, что развитие Арктической зоны и регионов Дальневосточного округа серьезным образом меняет требования, в том числе к портовой инфраструктуре. Как сообщил замруководителя Федерального агентства морского и речного транспорта Денис Ушаков, сейчас более 900 проектов планируется к реализации или уже стартовали в этих регионах. И все они требуют совершенствования технологий. "Наряду с развитием телекоммуникации "Полярный экспресс" также будет способствовать созданию и совершенствованию инфраструктуры центров обработки данных в этих регионах. Прогресс магистральных сетей и сопутствующих технологий - это поддержка новых торговых маршрутов из Европы по трассе Севморпути и далее в Азию, стимулирование цифровой трансформации в отрасли", - подчеркнул он.

Прирост грузооборота дальневосточных портов к 2030 году может достичь 150 миллионов тонн

Как показывают итоги деятельности российских портов даже в условиях спада деловой активности 2020-го, они показали высокие результаты работы. Грузооборот 18 арктических портов в минувшем году составил более 96 миллионов тонн. На Дальневосточном побережье 22 действующих морских порта также показали неплохой результат с грузооборотом более 223 миллиона тонн за прошедший год. Это немногим менее трети от общего грузооборота всех морских портов РФ. С учетом растущего грузопотока и в соответствии с федеральным проектом развития морских портов на этих направлениях планируется интенсивное развитие морской портовой инфраструктуры.

Суммарный прирост только Арктической зоны благодаря реализации запланированных инвестпроектов может составить более 44 миллионов тонн ежегодно. А прирост дальневосточных портовых мощностей прогнозируется более чем на 100 миллионов тонн в год до 2030 года.

Таким образом, строительство "Полярного экспресса" соединит как коммерческие интересы российских компаний, работающих в регионах Арктики и ДВФО, так и насущные потребности в цифровой трансформации водного транспорта. А совокупным эффектом общей работы станет повышение уровня деловой активности этих двух экономически значимых регионов и конкурентоспособности российских компаний на глобальном рынке.