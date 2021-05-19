В Госдуму внесены поправки о бесплатном подключении населения к газу

Граждане смогут рассчитывать на бесплатное подключение своих домов к газу. Такой законопроект, подготовленный во исполнение президентского Послания Федеральному собранию, внесен в Госдуму. О поступлении законопроекта журналистам сообщил глава комитета ГД по энергетике Павел Завальный.

"Поправки устанавливают, что доведение газа до участка будет проводиться без привлечения средств граждан, - заявил он, - процесс подключения будет максимально удобным и простым для людей".

В ближайшее время Госдума, по его словам, собирается выйти на рассмотрение этого документа, и в профильном комитете рассчитывают на его принятие до конца весенней сессии.

Авторами инициативы выступили председатели обеих палат парламента - Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, а также секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак и руководитель фракции "ЕР" в Госдуме Сергей Неверов, сам Завальный и сенатор Андрей Кутепов.

Ранее в ходе оглашения Послания Владимир Путин поддержал инициативу "Единой России" на эту тему. "За подводку газа непосредственно до границы земельных участков в населенном пункте люди платить не должны", - подчеркнул президент. Он поручил правительству совместно с регионами разработать четкий план газификации таких домохозяйств.

Зампред правительства Александр Новак уточнял, что программа ускоренной догазификации на 2021-2022 годы коснется порядка 2 млн домовладений.