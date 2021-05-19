В Калифорнии две женщины погибли при стрельбе по автобусу

В Калифорнии на автомагистрали был обстрелян автобус с пассажирами. Инцидент произошел 18 мая, сообщает дорожный патруль города Окленд. В результате две женщины скончались, еще пять женщин получили ранения различной степени тяжести и были госпитализированы.

По информации местной газеты East Bay Times, речь идет об автобусе для вечеринок, в котором как раз праздновался день рождения. Установлено, что два неизвестных злоумышленника открыли стрельбу сразу из двух мест, пишет РИА Новости. Всего по автобусу было произведено около 70 выстрелов.

Сейчас полицейские ведут расследование. По предварительным данным, стрельба на автомагистрали в Окленде была спланирована.