Кабинет министров Киргизии ввел государственное регулирование цен на растительное масло и сахар. Решение, по данным официальных источников, временное. Его действие закончится через три месяца.

В правительстве объясняют решение стремлением обеспечить доступность продуктов для населения в связи с ростом цен и снижением реальных доходов населения. Контролировать цены на рынке будет Государственное агентство антимонопольного регулирования при министерстве экономики и финансов республики.

По оценкам Национального статистического комитета, из-за пандемии объем реальных денежных доходов жителей Киргизии снизился за год на 5,1 процента. А в пересчете на душу населения - на 6,9 процента, составив чуть более 5,6 тысячи сомов в месяц. Примерно во столько же оценивается стоимость минимального недельного набора продуктов в Бишкеке. С начала пандемии он подорожал примерно в два раза. При этом примерно для 70 процентов граждан республики основным источником средств остается зарплата.

Кстати



По данным Госагентства антимонопольного регулирования, годовая потребность республики в сахаре составляет 100-110 тысяч тонн. Местные производители покрывают лишь около 50-60 процентов этого объема. Остальное экспортируется из стран СНГ.



Зависимость от импортных поставок растительного масла, в свою очередь, еще выше. Свыше 70 процентов этого продукта поставляется в Киргизию из-за рубежа. Полностью за счет внутренних источников покрываются потребности населения только в молочной продукции, фруктах и овощах, картофеле.