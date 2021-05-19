В Красноярском крае в общеобразовательных школах создаются классы инженерно-технологической направленности

В гимназии №1 Сосновоборска в рамках программы "Развитие цифровой образовательной среды" национального проекта "Образование" открылся "Кабинет высоких технологий". Он предназначен, в частности, для изучения радиоэлектроники, электротехники, 3D-прототипирования, инженерной графики, программирования ЧПУ-оборудования и ряда других дисциплин. Для работы в этом классе учителя технологии прошли обучение на базе Сибирского федерального университета.

Городская гимназия №1 еще в 2015 году стала базовым учреждением по созданию классов инженерно-технологической направленности. Учеба здесь проходит в режиме "Школы полного дня". Параллельно с обычным учебным планом гимназисты 8-10 классов занимаются по профильным программам, углубленно изучая математику, физику, информатику и робототехнику.

В 2020 году в гимназии создали современный IT-центр для изучения 3D-моделирования, программирования, основ создания компьютерных игр, прототипирования, а также инженерного 3D-дизайна, цифровой живописи, художественной 3D-лепки и киберспорта.

В рамках федерального проекта "Цифровая образовательная среда" в прошлом году были приобретены интерактивные комплексы с вычислительным блоком и мобильным креплением, мобильные классы и ноутбуки для педагогов. Гимназия продолжает укомплектовывать образовательную базу.

- Мировые тенденции таковы, что сегодня выпускник школы должен знать точные науки, IT-технологии и иностранные языки, - говорит директор гимназии №1 Ольга Тоцкая. - Мы двигаемся во всех направлениях. Наши ученики - ребята уже другого поколения. Однако это - совместная работа, у нас есть проектный офис, в котором сотрудничают не только педагоги, но и родители. Один из родителей на открытии "Кабинета высоких технологий" представлял направление "Цифровая живопись".

В гимназии планируют и развитие спортивного пространства, причем не только внутри учебного заведения, но и на улице. Намечено внедрение проекта "Умная среда". Летом 2021-го предстоит реализовать еще один крупный проект - строительство стадиона на территории образовательного учреждения.

При поддержке бывшего ученика - мецената Максима Воробьева - гимназия реализует ряд проектов, которые, по мнению коллектива, могут стать типовыми моделями и для других учебных заведений. Благодаря помощи администрации города оснащен современной техникой кабинет "Лабораторный практикум".

Совместно с Сосновоборским механико-технологическим техникумом и Красноярским государственным педагогическим университетом имени В. П. Астафьева в регионе реализуются адаптированные профильные программы для учащихся 8-10-х классов, предназначенные для развития технического мышления, повышения качества подготовки к олимпиадам и государственной итоговой аттестации. Ребята с интересом занимаются в таких школах интенсивного обучения, организованных министерством образования Красноярского края.

В 2020-2021 учебном году 118 гимназистов на протяжении двух недель изучали в интенсивной школе "Фабрика программирования" инженерию, дизайн и продвижение цифровых продуктов на базе реальных IT-заказов с использованием распространенных языков программирования.

Отметим, среди условий обучения в специализированном классе - ежегодное выполнение исследовательского проекта во взаимодействии с учреждениями дополнительного, специального и высшего профессионального образования, научными организациями Сосновоборска, Красноярска, Сибирского федерального университета и техноцентра "Кванториум".

Такое сотрудничество уже доказало свою эффективность. Ученики гимназии принимают участие во Всероссийской олимпиаде школьников, в робототехнических олимпиадах. Успехи очевидны. Так, один из учащихся гимназии стал победителем регионального и всероссийского этапов робототехнических соревнований "RoboCup" (финальный этап проходил в Японии). Группа гимназистов заняла в 2018 году третье место в финале VI Открытого Регионального чемпионата WorldSkills Russia Juniors ("Молодые профессионалы") в номинации "Инженерный дизайн CAD". В 2019 году все первые выпускники инженерно-технологического класса гимназии №1 поступили в российские вузы по техническим направлениям.

- В Красноярском крае в рамках программы "Развитие цифровой образовательной среды" нацпроекта "Образование" новейшее оборудование уже получило 101 образовательное учреждение, в следующем году планируется оснастить еще 93 образовательные организации, - говорит Ольга Бредова, заместитель начальника отдела общего образования министерства образования региона. - В Норильске открыт центр "IT-Cub", в этом году планируется открыть такой центр и в Красноярске. И, конечно, для нас первоочередной задачей является обучение педагогов для комфортной работы в современной образовательной среде.

Специализированные математические, естественнонаучные и инженерно-технологические классы в регионе создаются под контролем губернатора Александра Усса. Цель - организация профориентационной работы с ребятами и повышение мотивации выпускников на выбор инженерных, технических специальностей в вузах края. Это, как полагают специалисты, обеспечит отрасли производства молодыми квалифицированными кадрами.