В Красноярском крае в общеобразовательных школах создаются классы инженерно-технологической направленности

Новости

Путин может выступить на съезде "Единой России" 13:26
"Ростелеком" сообщил о DDoS-атаках на систему онлайн-голосования 13:23
Песков: РФ разделяет обеспокоенность развитием палестино-израильского конфликта 13:22
Песков: У Москвы нет информации по санкциям в отношении Nord Stream 2 AG 13:18
В Подмосковье доставили весь ассортимент вакцин от коронавируса 13:15
Коллекторов не смогут привлекать для взыскания долгов по оплате коммуналки 13:14
Манижа рассказала о планах на финал "Евровидения" 13:07
Тюменские дачники-погорельцы получат материальную помощь 13:03
Марокко взяло под контроль ситуацию на границе с испанской Сеутой 13:02
СМИ: ЕС решил открыть границы для вакцинированных от COVID 12:57
Памфилова: Платформы онлайн-голосования справились с общероссийской тренировкой 12:53
Лавров встретится с Блинкеном на полях Арктического совета в Рейкъявике 12:51
Миранчук заявил, что не планирует переходить из "Аталанты" в "Зенит" 12:42
Госдума приняла законопроект, снижающий административную нагрузку на бизнес 12:40
На американском истребителе появилась надпись на русском языке 12:35
Госдума приняла законопроект, упрощающий порядок аккредитации 12:34
Путин и Си Цзиньпин дали старт строительству новых блоков АЭС в Китае 12:34
В Совфеде предложили продлить подключение детских лагерей к программе кешбэка 12:31
В Севастополе пожилой мужчина с ножом напал на пожарную часть 12:30
Самый большой в мире айсберг откололся от Антарктиды 12:30
Инсульт у водителя такси спровоцировал массовое ДТП в Москве 12:22
В Москве пять мостов отремонтируют с частичным ограничением движения 12:14
В Казани наградят учеников, помогавших эвакуации из гимназии №175 12:02
Трутнев предложил повысить налоги предприятиям, где не растут зарплаты 11:52
Мбаппе: У меня не кружится голова от того, что я самый дорогой футболист в мире 11:48
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Премьеры недели с 17 по 23 мая по ТВ и в Сети
Премьеры недели с 17 по 23 мая по ТВ и в Сети
Что происходит с музеем-усадьбой "Ясная Поляна" в год его 100-летия
Что происходит с музеем-усадьбой "Ясная Поляна" в год его 100-летия
Опрос "РГ": Много ли у вас в школе контрольных работ?
Опрос "РГ": Много ли у вас в школе контрольных работ?
19.05.2021 12:45
Рубрика: Общество

В Красноярском крае в общеобразовательных школах создаются классы инженерно-технологической направленности

Текст: Дмитрий Машуков
В гимназии №1 Сосновоборска в рамках программы "Развитие цифровой образовательной среды" национального проекта "Образование" открылся "Кабинет высоких технологий". Он предназначен, в частности, для изучения радиоэлектроники, электротехники, 3D-прототипирования, инженерной графики, программирования ЧПУ-оборудования и ряда других дисциплин. Для работы в этом классе учителя технологии прошли обучение на базе Сибирского федерального университета.
Фото: Пресс-служба Красноярского края Фото: Пресс-служба Красноярского края
Фото: Пресс-служба Красноярского края

Городская гимназия №1 еще в 2015 году стала базовым учреждением по созданию классов инженерно-технологической направленности. Учеба здесь проходит в режиме "Школы полного дня". Параллельно с обычным учебным планом гимназисты 8-10 классов занимаются по профильным программам, углубленно изучая математику, физику, информатику и робототехнику.

В 2020 году в гимназии создали современный IT-центр для изучения 3D-моделирования, программирования, основ создания компьютерных игр, прототипирования, а также инженерного 3D-дизайна, цифровой живописи, художественной 3D-лепки и киберспорта.

В рамках федерального проекта "Цифровая образовательная среда" в прошлом году были приобретены интерактивные комплексы с вычислительным блоком и мобильным креплением, мобильные классы и ноутбуки для педагогов. Гимназия продолжает укомплектовывать образовательную базу.

- Мировые тенденции таковы, что сегодня выпускник школы должен знать точные науки, IT-технологии и иностранные языки, - говорит директор гимназии №1 Ольга Тоцкая. - Мы двигаемся во всех направлениях. Наши ученики - ребята уже другого поколения. Однако это - совместная работа, у нас есть проектный офис, в котором сотрудничают не только педагоги, но и родители. Один из родителей на открытии "Кабинета высоких технологий" представлял направление "Цифровая живопись".

В гимназии планируют и развитие спортивного пространства, причем не только внутри учебного заведения, но и на улице. Намечено внедрение проекта "Умная среда". Летом 2021-го предстоит реализовать еще один крупный проект - строительство стадиона на территории образовательного учреждения.

При поддержке бывшего ученика - мецената Максима Воробьева - гимназия реализует ряд проектов, которые, по мнению коллектива, могут стать типовыми моделями и для других учебных заведений. Благодаря помощи администрации города оснащен современной техникой кабинет "Лабораторный практикум".

Совместно с Сосновоборским механико-технологическим техникумом и Красноярским государственным педагогическим университетом имени В. П. Астафьева в регионе реализуются адаптированные профильные программы для учащихся 8-10-х классов, предназначенные для развития технического мышления, повышения качества подготовки к олимпиадам и государственной итоговой аттестации. Ребята с интересом занимаются в таких школах интенсивного обучения, организованных министерством образования Красноярского края.

В 2020-2021 учебном году 118 гимназистов на протяжении двух недель изучали в интенсивной школе "Фабрика программирования" инженерию, дизайн и продвижение цифровых продуктов на базе реальных IT-заказов с использованием распространенных языков программирования.

Отметим, среди условий обучения в специализированном классе - ежегодное выполнение исследовательского проекта во взаимодействии с учреждениями дополнительного, специального и высшего профессионального образования, научными организациями Сосновоборска, Красноярска, Сибирского федерального университета и техноцентра "Кванториум".

Такое сотрудничество уже доказало свою эффективность. Ученики гимназии принимают участие во Всероссийской олимпиаде школьников, в робототехнических олимпиадах. Успехи очевидны. Так, один из учащихся гимназии стал победителем регионального и всероссийского этапов робототехнических соревнований "RoboCup" (финальный этап проходил в Японии). Группа гимназистов заняла в 2018 году третье место в финале VI Открытого Регионального чемпионата WorldSkills Russia Juniors ("Молодые профессионалы") в номинации "Инженерный дизайн CAD". В 2019 году все первые выпускники инженерно-технологического класса гимназии №1 поступили в российские вузы по техническим направлениям.

- В Красноярском крае в рамках программы "Развитие цифровой образовательной среды" нацпроекта "Образование" новейшее оборудование уже получило 101 образовательное учреждение, в следующем году планируется оснастить еще 93 образовательные организации, - говорит Ольга Бредова, заместитель начальника отдела общего образования министерства образования региона. - В Норильске открыт центр "IT-Cub", в этом году планируется открыть такой центр и в Красноярске. И, конечно, для нас первоочередной задачей является обучение педагогов для комфортной работы в современной образовательной среде.

Специализированные математические, естественнонаучные и инженерно-технологические классы в регионе создаются под контролем губернатора Александра Усса. Цель - организация профориентационной работы с ребятами и повышение мотивации выпускников на выбор инженерных, технических специальностей в вузах края. Это, как полагают специалисты, обеспечит отрасли производства молодыми квалифицированными кадрами.

Общество Образование

Главное сегодня

Эксперт оценил влияние сделки между "Лентой" и Billa на рынок ретейла
Водителям напомнили о "летнем" штрафе в полмиллиона рублей
Самый большой в мире айсберг откололся от Антарктиды
Приставы сообщили о семи миллионах невыездных россиян
Axios: США могут отказаться от санкций против компании-оператора "Северного потока-2"
Есть ли альтернатива ЕГЭ
ВОЗ предупредила о риске ранней смерти из-за длинного рабочего дня