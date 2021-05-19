В МЧС России будет свое КБ по разработке роботизированных систем будущего. Звучит громко, но, возможно, именно так все и будет не только на бумаге. По крайней мере, ученые МЧС уже подписали соглашение с ЦНИИ робототехники и кибернетики о сотрудничестве и очень надеются на успех.

Сам же Центр развития робототехники, - а он будет называться именно так, - создается на платформе Всероссийского НИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России.

К созданию новых разработок подключится и еще один НИИ системы МЧС. На вопросы, для чего создается центр и почему именно на базе МЧС, и.о. начальника ВНИИ ГО ЧС Владимир Мошков ответил прямо: идет старение парка роботов, а новые образцы и технологии из-за рубежа получать затруднительно. Тут сказываются как санкции, так и нехватка комплектующих в целом в мире для нужд даже самих тех стран, где эти комплектующие производятся.

"Создание центра обусловлено необходимостью поиска новых подходов к решению задач, определенных в 2016 году Концепцией развития робототехнических комплексов спецназначения в системе МЧС России до 2030 года", - сказал Владимир Мошков.

Увы, по словам Мошкова, пока не удалось наладить эффективное взаимодействие с отечественными институтами развития и некоторыми профильными ведомствами. А с другой стороны, есть неудачный опыт при создании крайне необходимых спасателям роботов и беспилотных средств для работы в аварийных шахтах.