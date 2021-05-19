Сегодня в Михайловском замке открываются четыре парадных зала. С 2018 года, когда помещения передали Русскому музею, здесь велась сложнейшая реставрация.

- Масштаб и результаты впечатляют, и это лишь начало пути. У нас еще много планов, связанных с реставрацией, - отметила министр культуры РФ Ольга Любимова после экскурсии по обновленным залам.

Замок находится в самом сердце Петербурга. Здание начали строить в 1797 году по заказу императора Павла I, работы завершились спустя четыре года. Павел I сразу же переехал, но прожил здесь всего 40 дней. В марте 1801 года император был убит. Практически сразу из здания стали вывозить все ценности: уже к 1802 году здесь ничто не напоминало о царственной особе. Замок передали Инженерному училищу, а после Великой Отечественной войны в здании размещалась Центральная Военно-морская библиотека. С начала 90-х помещения замка постепенно начали передавать Русскому музею. Одними из последних в состав музея вошли парадные залы.

- Фактически здесь не было ничего - ни пола, ни потолка, отсутствовала система отопления, - перечисляет заместитель генерального директора Русского музея по комплексной реконструкции и капитальному ремонту Владимир Баженов.

Менее чем за три года реставраторы смогли воссоздать бархатное убранство стен, ткань заказывали в Париже на мануфактуре, имеющей традиции шелкопрядения XVIII-XIX веков. Историки знали, что тронный зал был зеленого цвета, но какого именно? Теплее или с голубизной? В итоге специалисты подобрали цвет, максимально приближенный к тем, что использовались в декоре конца XVIII века.

Сейчас в Тронном зале светло и просторно, но во времена Павла I здесь глаза резало от дыма. Зал освещался свечами, которые нещадно чадили.

Не хватает пока главного - трона. Он в собрании Эрмитажа. Обещают сделать его точную копию, а пока место трона временно заняло кресло Павла I из коллекции Русского музея.

В Воскресенском зале, предназначенном для приемов, стены изначально украшали четыре масштабных панно. Два из них из собрании Русского музея вернулись на место. Еще два находятся в коллекции Третьяковской галереи. Пока в нишах висят принты, но все надеются, что оригинальные панно Джона Аткинсона вернутся в зал.

Откроются для посетителей и апартаменты камер-фрейлины Анны Протасовой, она была родственницей графа Алексея Орлова, жила при дворе Екатерины II. Сейчас комнатах Протасовой разместили портреты императорской семьи.

В нежных тонах оформлена Галерея арабесок. Здесь восстановлены уникальные барельефы. Правда, собственно, арабесок в зале нет. Их еще планируют восстановить.Будет восстановлено и убранство спальни Павла I, где он был убит.

Кстати

Три секрета замка Павла I

- Ради постройки замка мечты Павел I остановил другие стройки. Сюда везли декоративный камень и колонны из Царского села, мрамор - из Исаакиевского собора, наборный паркет - из Таврического замка.

- Этот замок - единственное в истории русского зодчества светское архитрудное сооружение, получившее свое название в честь святого.

- Петербуржцы верят, что Павел I так и не смог покинуть замок. Фигуру, напоминающую царя, впервые увидели в 1840-х годах. Да сейчас узнаваемый силуэт то и дело мелькает в окне.

Подготовила Наталья Лебедева